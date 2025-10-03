Cảnh báo mưa lớn diện rộng, người dân các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An đặc biệt lưu ý

Cảnh báo mưa lớn tại một số khu vực

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ đêm 05/10 đến hết đêm 07/10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ xuất hiện mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100–200mm, có nơi trên 300mm.

Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ, lượng mưa dự báo ở mức 150–250mm, cục bộ có thể vượt 400mm.

Nguy cơ xảy ra mưa với cường suất lớn trên 200mm/3 giờ được cảnh báo. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn kèm theo lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1.

Đợt mưa này có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ cũng như sạt lở đất ở khu vực đồi núi dốc.

Người dân có thể theo dõi thông tin cập nhật về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực trên cổng thông tin của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn hoặc qua các bản tin cảnh báo chuyên đề.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng thông tin về mực nước lũ trên một số sông đang có xu hướng giảm.

Trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), sông Thái Bình (Hải Phòng) và hạ lưu sông Cả (Nghệ An) đều ghi nhận mức nước xuống so với trước đó. Lúc 13h ngày 03/10, số liệu đo được như sau: tại trạm Tuyên Quang (sông Lô) là 24,70m, cao hơn báo động 2 là 0,7m; tại trạm Đáp Cầu (sông Cầu) là 6,18m, thấp hơn báo động 3 là 0,12m; tại trạm Phủ Lạng Thương (sông Thương) là 5,66m, cao hơn báo động 2 là 0,36m; tại trạm Phả Lại (sông Thái Bình) là 4,80m, thấp hơn báo động 2 là 0,2m; còn tại trạm Nam Đàn (sông Cả) là 6,82m, thấp hơn báo động 2 là 0,08m.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu sẽ tiếp tục xuống dưới mức báo động 3; lũ trên sông Lô và sông Thương cũng giảm, ở dưới báo động 2. Trong khoảng 12–24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu còn xuống nhưng duy trì trên mức báo động 2, trong khi sông Lô và sông Thương tiếp tục giảm, ở trên mức báo động 1. Trong vòng 24 giờ tới, lũ trên sông Thái Bình và sông Cả cũng có xu hướng hạ xuống, ở trên mức báo động 1.

Từ ngày 05–09/10/2025, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới. Biên độ lũ tại thượng lưu các sông dao động 4–8m, còn ở hạ lưu từ 2–5m. Trong đợt này, đỉnh lũ trên các sông tại Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng; trên sông Thao, sông Chảy (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Lô (Tuyên Quang), hệ thống sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng) và nhiều sông nhỏ khác có thể đạt mức báo động 2–3, thậm chí vượt báo động 3.

Riêng đỉnh lũ về hồ Hòa Bình, sông Bưởi, sông Mã, thượng lưu sông Chu (Thanh Hóa) và thượng lưu sông Cả (Nghệ An) ở mức báo động 1–2, có nơi trên báo động 2; trong khi hạ lưu sông Chu và sông Cả dự báo ở mức báo động 1–2.

Khuyến cáo: Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 2. Lũ trên các sông có thể gây ngập lụt tại những vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, hoạt động nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống dân sinh và nhiều hoạt động kinh tế – xã hội khác.

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 3/10

Ngày và đêm 03/10/2025, thời tiết tại Hà Nội nhìn chung khá thuận lợi. Trời có mây, ban ngày nắng, ban đêm không mưa, gió đông nam thổi nhẹ ở cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24–26 độ C, cao nhất từ 32–34 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ban ngày nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Gió thổi nhẹ. Trong cơn dông có thể xảy ra hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23–26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 30–33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, ban ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Cảnh báo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ C; cao nhất 31–34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết có mây, ban ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–27 độ C, cao nhất 31–34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–27 độ C, cao nhất 31–34 độ C.

Ở khu vực Cao nguyên Trung Bộ, trời có mây, ban ngày xuất hiện mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ C, cao nhất 29–32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, trong dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–26 độ C, cao nhất 30–33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, dự báo có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ C, cao nhất 30–33 độ C.