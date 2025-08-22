Cảnh báo: Người có thói quen "ôm" điện thoại đi ngủ có thể gặp 5 vấn đề nghiêm trọng này

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thói quen này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ, sức khỏe tinh thần và mối quan hệ cá nhân.

1. Ánh sáng xanh – kẻ thù của giấc ngủ

Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại có bước sóng ngắn, cường độ mạnh, khiến não bộ ức chế quá trình tiết melatonin – loại hormone “ra hiệu” cho cơ thể rằng đã đến giờ ngủ. Khi melatonin suy giảm, bạn sẽ khó chìm vào giấc ngủ, ngủ ít hơn và dễ bị rối loạn nhịp sinh học.

Nguy hiểm hơn, ánh sáng xanh làm giảm giai đoạn ngủ REM – thời điểm não củng cố trí nhớ và xử lý cảm xúc. Điều này khiến bạn dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, uể oải và khó tập trung vào ngày hôm sau.

2. Não bộ bị kích thích, khó thư giãn

Không chỉ ánh sáng, nội dung trên điện thoại cũng khiến giấc ngủ bị xáo trộn. Email công việc, tin tức căng thẳng, mạng xã hội hay trò chơi điện tử đều buộc não bộ phải hoạt động liên tục. Khi não còn “chạy hết công suất”, cơ thể khó chuyển sang chế độ nghỉ ngơi, dẫn đến trằn trọc, mất ngủ.

Các nhà tâm lý học khuyên: hãy coi phòng ngủ là “khu vực an toàn” – chỉ dành cho giấc ngủ và sự thư giãn, thay vì biến nó thành nơi gánh thêm áp lực từ thế giới ảo.

3. Thông báo – “cú đánh lén” trong đêm

Ngay cả khi bạn không cầm máy, điện thoại vẫn có thể phá hỏng giấc ngủ. Chỉ một tiếng “ting” báo tin nhắn, một cuộc gọi nhỡ hay ánh sáng nhấp nháy từ màn hình cũng khiến não ngay lập tức bật chế độ cảnh giác.

Khi giấc ngủ bị cắt ngang nhiều lần, bạn khó đạt đến giai đoạn ngủ sâu, gây mệt mỏi, giảm trí nhớ và thậm chí tăng nguy cơ mất ngủ mạn tính.

4. Nguy cơ cháy nổ khi sạc dưới gối

Thói quen sạc điện thoại ngay trên giường, để trong chăn hoặc dưới gối là cực kỳ nguy hiểm. Việc thiếu thoáng khí khiến pin dễ quá nhiệt, tiềm ẩn nguy cơ bỏng hoặc cháy nổ. Các chuyên gia khuyến cáo: chỉ nên sạc điện thoại ở nơi thông thoáng, tránh xa giường ngủ.

5. Bức tường vô hình trong các mối quan hệ

Điện thoại không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn âm thầm tạo ra khoảng cách trong gia đình. Nhiều cặp đôi thừa nhận họ ít nói chuyện với nhau vào buổi tối vì “mỗi người ôm một chiếc điện thoại”. Điều này cũng xảy ra với cha mẹ và con cái, làm suy giảm sự gắn kết.

Chuyên gia từ Headspace ví điện thoại như một bức tường vô hình, ngăn con người khỏi những kết nối thật sự. Khi dành thời gian cho màn hình, bạn đang đánh mất cơ hội dành cho người thân yêu.

Giải pháp: tạo “giờ giới nghiêm” cho điện thoại

Để bảo vệ giấc ngủ và sức khỏe lâu dài, các chuyên gia khuyến nghị:

Đặt điện thoại ngoài phòng ngủ, hoặc ít nhất là cách xa giường.

Tắt máy hoặc bật chế độ “Không làm phiền” trước khi ngủ 30–60 phút.

Giảm độ sáng màn hình nếu buộc phải sử dụng.

Tạo thói quen thay thế: đọc sách, nghe nhạc nhẹ hoặc thiền để thư giãn tự nhiên.

Việc loại bỏ điện thoại khỏi phòng ngủ không chỉ giúp bạn ngủ ngon hơn, tỉnh táo hơn vào ngày hôm sau mà còn khôi phục lại sự bình yên và kết nối thật sự trong gia đình. Đây là bước nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn để bảo vệ cả thể chất lẫn tinh thần.