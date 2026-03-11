Cảnh báo nóng liên quan đến thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu của người dân

Theo đó, các nhóm đối tượng (kể cả người nước ngoài nhập cảnh) tiếp cận người dân, gạ gẫm chụp ảnh Căn cước công dân (CCCD) 2 mặt và dùng điện thoại quét nhận diện khuôn mặt đa chiều.

Đổi lại, người dân được trả một khoản tiền nhỏ; thậm chí được "đặt lịch" hẹn quay lại hàng tuần để tiếp tục quét khuôn mặt nhận tiền.

Các đối tượng khi có trọn bộ dữ liệu này, sẽ sử dụng để thực hiện các hành vi phạm pháp như: rửa tiền và lừa đảo; trục lợi tài chính xuyên biên giới; vay nợ tín dụng đen...

Nhiều người dân lầm tưởng đây là "việc nhẹ lương cao" mà không lường trước được những rủi ro tiềm ẩn.

Cơ quan công an ệc bán đi danh tính của mình sẽ đẩy nạn nhân trở thành đồng phạm vô ý và vi phạm pháp luật. Hành vi mua bán dữ liệu cá nhân là vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 (chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026), mua, bán dữ liệu cá nhân là hành vi bị nghiêm cấm.

Để bảo vệ bản thân, gia đình và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đề nghị quần chúng nhân dân, các cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các nội dung sau: