Truy nã đối tượng Nguyễn Ngọc Long SN 1976
Theo hồ sơ, năm 2001, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Long về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Tuy nhiên Nguyễn Ngọc Long đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 28/02/2001, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng.
Nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Long ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0994562929 - 0692194085), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.
