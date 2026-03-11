Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Truy nã đối tượng Nguyễn Ngọc Long SN 1976

11-03-2026 - 08:59 AM | Xã hội

Nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Long ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội.

Công an Hà Nội ngày 10/3 cho biết cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đang truy nã đối tượng Nguyễn Ngọc Long (SN 1976; thường trú trước đây: xóm 6, xã Định Công, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội; nay là phường Định Công, TP Hà Nội) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo hồ sơ, năm 2001, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Long về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Tuy nhiên Nguyễn Ngọc Long đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 28/02/2001, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Truy nã đối tượng Nguyễn Ngọc Long SN 1976- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Long - Ảnh: Công an Hà Nội

Nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Long ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0994562929 - 0692194085), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Trang Anh

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

