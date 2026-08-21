Cảnh báo thủ đoạn giả mạo tin nhắn ngân hàng thông báo đổi điểm thưởng

Đáng chú ý, tin nhắn giả mạo có thể hiển thị tên ngân hàng ở phần người gửi, khiến người nhận dễ nhầm tưởng đây là thông báo chính thức. Công an lưu ý, tên ngân hàng hiển thị trên điện thoại không phải là căn cứ duy nhất để xác định nguồn gửi tin nhắn do ngân hàng phát hành.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng thường gửi tin nhắn thông báo về điểm thưởng, quà tặng hoặc ưu đãi sắp hết hạn, kèm đường link yêu cầu truy cập. Nội dung thường sử dụng các cụm từ mang tính thúc giục như “hết hạn hôm nay”, “nhận ngay” nhằm tạo tâm lý lo mất quyền lợi, khiến người nhận vội vàng thực hiện theo hướng dẫn mà bỏ qua bước kiểm tra.

Khi truy cập vào đường link giả mạo có giao diện tương tự website ngân hàng, nếu người dùng thực hiện các bước đổi quà và cung cấp thông tin bảo mật (như mật khẩu, mã OTP, số thẻ, mã CVV/CVC), các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát tài khoản để thực hiện giao dịch trái phép.

Để phòng ngừa, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân: Không truy cập vào các đường link kèm theo trong tin nhắn SMS, kể cả khi tin nhắn hiển thị tên ngân hàng. Người dân nên chủ động mở ứng dụng ngân hàng chính thức hoặc liên hệ tổng đài của ngân hàng để xác minh khi cần kiểm tra điểm thưởng.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn từ tin nhắn lạ.

Nếu phát hiện tài khoản phát sinh giao dịch bất thường hoặc có dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản, cần liên hệ ngay với ngân hàng để khóa tài khoản/thẻ và báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.