Thông báo quan trọng đến người dùng Facebook

Sau gần một thập kỷ, Facebook sẽ ngừng tính năng Profile Picture Guard từ ngày 1/9. Người dùng được khuyến nghị chuyển sang khóa trang cá nhân nếu muốn hạn chế người lạ tiếp cận hình ảnh và thông tin cá nhân.

Facebook đang thông báo tới người dùng về việc dừng tính năng Profile Picture Guard, hay còn gọi là khiên bảo vệ ảnh đại diện. Theo thông báo xuất hiện trên ứng dụng, tính năng này sẽ chính thức bị gỡ từ ngày 1/9/2026.

“Profile Picture Guard is going away” là tiêu đề thông báo được một số tài khoản nhận được gần đây. Facebook cho biết sau khi tính năng bị gỡ, lớp khiên trên ảnh đại diện sẽ không còn xuất hiện. Người khác vì thế có thể thực hiện các thao tác với ảnh đại diện theo cách thông thường, bao gồm chia sẻ hoặc gắn thẻ.

Thông báo Facebook gửi người dùng về việc ngừng Profile Picture Guard. (Ảnh chụp màn hình)

Thay cho Profile Picture Guard, Facebook đề xuất người dùng sử dụng Lock Profile - Khóa trang cá nhân, một thiết lập có phạm vi bảo vệ rộng hơn.

Tính năng bảo vệ ảnh đại diện trên Facebook là gì?

Profile Picture Guard được Facebook giới thiệu lần đầu vào năm 2017. Tính năng ban đầu được thử nghiệm tại Ấn Độ, sau đó mở rộng tới một số thị trường khác.

Khi bật khiên, ảnh đại diện của người dùng xuất hiện thêm biểu tượng chiếc khiên màu xanh. Người không phải bạn bè bị hạn chế một số thao tác với ảnh, trong đó có tải ảnh về, chia sẻ hoặc gửi ảnh qua tin nhắn. Facebook cũng giới hạn việc gắn thẻ trên ảnh đại diện.

Đây từng được xem là một trong những công cụ giúp người dùng hạn chế tình trạng ảnh cá nhân bị lấy xuống để lập tài khoản giả hoặc sử dụng vào những mục đích ngoài ý muốn. (Ảnh minh hoạ: TheWindowsClub)

Khi giới thiệu tính năng, Roxna Irani, quản lý sản phẩm của Facebook, từng giải thích nhóm phát triển tập trung vào ảnh đại diện bởi đây là loại hình ảnh mà nhiều phụ nữ lo ngại bị tải xuống và chia sẻ mà không có sự đồng ý.

Tại Việt Nam, Profile Picture Guard cũng từng được nhiều người dùng kích hoạt, đặc biệt với những tài khoản thường xuyên sử dụng ảnh chân dung làm ảnh đại diện. Tính năng có thể được bật ngay trong quá trình thay đổi ảnh đại diện trên ứng dụng Facebook.

Đáng chú ý, một số người dùng tại Việt Nam cho biết tùy chọn bật khiên đã biến mất trong vài tuần gần đây, trước thời điểm Facebook công bố chính thức. Điều này cho thấy Meta có thể đang triển khai việc ngừng tính năng theo từng khu vực.

Facebook hướng người dùng sang khóa trang cá nhân

Profile Picture Guard chỉ tập trung vào một nội dung là ảnh đại diện. Trong khi đó, Khóa trang cá nhân có phạm vi rộng hơn, cho phép người dùng hạn chế phần lớn nội dung trên trang cá nhân đối với người lạ.

Khi kích hoạt, các bài đăng, ảnh và story trên dòng thời gian sẽ chủ yếu chỉ hiển thị với bạn bè. Người không kết bạn chỉ có thể xem một phần thông tin cơ bản trên trang cá nhân.

Cách tiếp cận này cũng giúp hạn chế việc người lạ tiếp cận các hình ảnh và nội dung cá nhân, thay vì chỉ bảo vệ riêng ảnh đại diện như Profile Picture Guard.

Để kiểm tra tính năng, người dùng có thể truy cập trang cá nhân, chọn biểu tượng ba dấu chấm rồi tìm mục “Khóa trang cá nhân”. Tùy chọn hiện chủ yếu được cung cấp trên ứng dụng Facebook dành cho điện thoại.

Meta chưa công bố lý do cụ thể cho việc khai tử Profile Picture Guard. Tuy nhiên, việc nền tảng đồng thời hướng người dùng sang một thiết lập có phạm vi bảo vệ rộng hơn cho thấy Facebook đang dần gom các công cụ bảo mật riêng lẻ vào những tùy chọn quyền riêng tư tổng thể.

Sau ngày 1/9, chiếc khiên từng xuất hiện trên ảnh đại diện Facebook sẽ chính thức biến mất, khép lại gần một thập kỷ tồn tại của một trong những tính năng bảo vệ hình ảnh cá nhân quen thuộc trên nền tảng này.