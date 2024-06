Cảnh báo tình trạng lừa đảo huy động vốn hứa hẹn trả lãi suất cao

Theo đó, 2 đối tượng đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình triệu tập đấu tranh và tiếp nhận tự thú để điều tra, làm rõ liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Hoàng Thị Ngọc Thúy (sinh năm 1988) và Lê Thị Thanh Thủy (sinh năm 1987), cùng trú tại TP. Đồng Hới.



Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận, từ năm 2023 đến nay, Hoàng Thị Ngọc Thúy và Lê Thị Thanh Thủy đã huy động tiền của nhiều người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với tổng số tiền trên 110 tỷ đồng.

Hai đối tượng Lê Thị Thanh Thủy và Hoàng Thị Ngọc Thúy tại thời điểm bị bắt.

Thiếu tá Hoàng Trung Thành, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, các đối tượng tiếp cận người dân có nguồn tiền đang nhàn rỗi, tự giới thiệu bản thân nhiều mối quan hệ với nhiều người trong hệ thống ngân hàng, biết có nhiều khách hàng cần vốn để vay đáo hạn ngân hàng, cần số tiền lớn, vì thế khi cho những khách hàng này vay để đáo hạn thì sẽ được trả lãi suất cao, cao hơn lãi suất ngân hàng nhiều lần.

Khi “lòng tham” được kích thích, nhiều người đã không ngần ngại mang tiền của mình, thậm chí huy động cả tiền từ anh em bạn bè, người thân nhằm hưởng chênh lệch lợi nhuận. Cá biệt, có nạn nhân đã đưa cho đối tượng Hoàng Thị Ngọc Thúy số tiền hơn 33 tỷ đồng.

Theo Thượng tá Trương Minh Vũ, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình, tất cả các vụ án mà đơn vị đang thụ lý thì những người đang cho vay gần như 100% chưa thu hồi lại được vốn. Do vậy, cơ quan Công an muốn cảnh báo là không những bà con bị mất tiền cho vay, mà còn có thể bị xử lý hình sự vì hành vi cho vay lãi nặng.

Vụ án chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người khi đứng trước nguy cơ có thể bị các đối tượng lừa đảo tiếp xúc, tác động, thậm chí đó là những người quen thân, bạn bè. Góp tiền để hưởng lãi suất cao, thì không chỉ là nạn nhân, tiền mất, tật mang mà ngay chính các nạn nhân cũng có thể bị xử lý hình sự về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.