Cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên nghiện mạng xã hội

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo về "sự gia tăng đáng kể việc sử dụng mạng xã hội có vấn đề" ở thanh thiếu niên tại các nước châu Âu. Theo WHO khu vực châu Âu, cụm từ "có vấn đề" được WHO sử dụng khi những người trẻ tuổi có "các triệu chứng giống như nghiện". WHO cảnh báo hơn 10% số thanh thiếu niên có "nguy cơ chơi trò chơi điện tử có vấn đề".

Giám đốc WHO khu vực châu Âu - ông Hans Kluge - khuyến nghị cần hành động ngay lập tức để giúp thanh thiếu niên thay đổi thói quen sử dụng mạng xã hội - vốn đã được chứng minh có thể dẫn đến trầm cảm, bắt nạt, lo lắng và kết quả học tập kém.

Dữ liệu thống kê của WHO trong năm 2022 đối với 280.000 người trong độ tuổi 11, 13 và 15 từ 44 quốc gia ở châu Âu, Trung Á và Canada cho thấy 11% số thanh thiếu niên có dấu hiệu sử dụng mạng xã hội “có vấn đề”, tăng so với chỉ 7% của 4 năm trước đó.



Tại các nước châu Âu, việc sử dụng mạng xã hội có vấn đề ở thanh thiếu niên đã gia tăng đáng kể (Ảnh: Almond Solutions)

Khảo sát cho thấy hơn 30% thanh thiếu niên chơi trò chơi trực tuyến hàng ngày và 22% trong số đó chơi ít nhất 4 giờ. 12% số thanh thiếu niên có nguy cơ "nghiện" cờ bạc.

WHO khu vực châu Âu kêu gọi các nước thúc đẩy đưa kiến thức số vào trường học, tăng cường các dịch vụ sức khỏe tâm thần cũng như đào tạo giáo viên và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đồng thời thực thi trách nhiệm giải trình đối với các nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội.