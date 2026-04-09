Cảnh báo ứng dụng 'GDPX' mạo danh Bộ Nông nghiệp và Môi trường để kêu gọi nhận token

Bộ Nông nghiệp và Môi trường không triển khai bất kỳ dự án nào phát hành token, kêu gọi người dân tải ứng dụng để nhận thưởng hay tham gia giao dịch tài sản số dưới tên gọi "GDPX"

Thông tin nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ.

Trước thực trạng này, công dân Nguyễn Mạnh Cường (Ninh Bình) đã gửi câu hỏi tới Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, đề nghị xác minh tính xác thực. Theo phản ánh, nhiều video và bài viết sử dụng hình ảnh, logo, thậm chí văn bản có dấu đỏ của cơ quan nhà nước để tạo niềm tin. Nội dung thường đi kèm lời mời gọi nhận thưởng token, “điểm danh”, làm nhiệm vụ và có thể quy đổi thành tiền.

Một số hình ảnh lan truyền còn cho thấy các văn bản được cho là của cơ quan chức năng, đề cập đến hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản và nhắc tới nền tảng “GDPX”. Đồng thời, giao diện ứng dụng cũng được quảng bá với các tính năng như tích điểm, chuyển đổi “DP”, mã giới thiệu, “đào miễn phí”, “rút tiền sau KYC”. Những chi tiết này dễ khiến người dùng hiểu nhầm đây là chương trình chính thức của Nhà nước trong lĩnh vực chuyển đổi số nông nghiệp.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), khẳng định các thông tin trên là không đúng sự thật. Bộ không triển khai bất kỳ dự án nào phát hành token, kêu gọi tải ứng dụng hay tham gia giao dịch tài sản số dưới tên “GDPX”. Hiện đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Các chuyên gia cảnh báo, việc lợi dụng uy tín của cơ quan nhà nước để quảng bá ứng dụng, dự án chưa được kiểm chứng là rất đáng lo ngại. Trong bối cảnh Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý về tài sản số và blockchain, các mô hình “nhận thưởng - giao dịch token” tiềm ẩn nhiều rủi ro, như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc thu thập trái phép dữ liệu cá nhân.

Thực tế, các mô hình này thường phát tán mã mời, thưởng token ban đầu để thu hút người dùng, sau đó khuyến khích “làm nhiệm vụ”, “điểm danh” hoặc nạp tiền. Khi đạt đủ số lượng người tham gia, nền tảng có thể thay đổi chính sách, hạn chế rút tiền hoặc biến mất, gây thiệt hại.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng với các nội dung quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt là những thông tin gắn với cơ quan nhà nước hoặc xu hướng công nghệ như blockchain, tài sản số. Người dùng không nên vội vàng tải ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân, thực hiện KYC hay tham gia giao dịch tài chính khi chưa được xác minh rõ ràng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân nên chủ động phản ánh tới cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý, tránh bị lợi dụng và bảo vệ quyền lợi của mình.