Cảnh choáng ngợp trên con sông hơn 2.000 năm tuổi ở Hà Nội sau khi Tập đoàn top đầu Việt Nam "hồi sinh"

UBND TP Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch, để báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trước khi trình HĐND thành phố xem xét, thông qua chủ trương đầu tư.

Dưới đây là hình ảnh thực tế sông Tô Lịch và ảnh phối cảnh thiết kế chính thức của Dự án công viên dọc sông Tô Lịch. Độc giả có thể di chuột giữa 2 bên để tiện theo dõi.

Tại kỳ họp thứ 26 HĐND TP Hà Nội ngày 29/9, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh yêu cầu UBND thành phố sớm hoàn thiện báo cáo và trình hồ sơ dự án, nhằm bảo đảm tiến độ triển khai. Trước đó, nội dung chủ trương đầu tư đã được dự kiến đưa vào chương trình kỳ họp nhưng sau đó tạm rút khỏi nghị trình. Dự án chưa thể khởi công vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025) như dự kiến ban đầu.

Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch là một trong những dự án hạ tầng đô thị lớn, được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo cảnh quan, tạo dựng không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí chưa từng có cho người dân Thủ đô.

UBND TP Hà Nội cho biết, tổng mức đầu tư sơ bộ dự án là 4.670 tỷ đồng, triển khai theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

Nguồn vốn thanh toán cho nhà đầu tư dự kiến bằng quỹ đất hơn 94 ha tại xã Phúc Thịnh, trong đó có khoảng 47,6 ha đất thương phẩm (gồm 36,9 ha đất ở và 10,7 ha đất thương mại dịch vụ).

Dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự kiến được triển khai từ quý III/2025 đến quý III/2027.

Dự án sẽ được triển khai dọc hai bờ sông Tô Lịch, đi qua nhiều phường thuộc các quận, huyện trung tâm của thành phố như Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt và Hoàng Liệt. Diện tích sử dụng đất dự án gần 738.000m2.

Các hạng mục đầu tư dự kiến bao gồm hệ thống sân, đường, vỉa hè và quảng trường; tường kè và bồn cây; đường dạo ven sông, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi cùng đường dành cho người đi bộ. Ngoài ra, dự án còn có các công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn kiến trúc, hạng mục phụ trợ, hệ thống cây xanh và nhiều trang thiết bị tiện ích khác.

Sông Tô Lịch vốn là một nhánh tách ra từ sông Cái (nay là sông Hồng) và có sự kết nối với Hồ Tây. Tuy nhiên, từ thời Nguyễn, do sự thay đổi dòng chảy của sông Hồng, cửa sông Tô bị bồi lấp. Đến năm 1889, người Pháp tiến hành lấp một phần lòng sông để xây dựng 36 phố phường Hà Nội. Từ đó, dòng chảy dần bị chia cắt, không còn thông với sông Hồng hay Hồ Tây.

Khi mất đi sự lưu thông tự nhiên, sông Tô Lịch trở thành nơi tiếp nhận khối lượng lớn nước thải đô thị. Dòng chảy không được khơi thông khiến con sông ngày càng ô nhiễm nặng nề, biến di sản hơn 2.000 năm lịch sử thành một “cống nước thải” khổng lồ.

Thực trạng này không chỉ làm Thủ đô mất đi một cảnh quan quý giá mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống của hàng vạn cư dân quanh sông trong nhiều thập kỷ qua.

Việc hồi sinh sông Tô Lịch đang được Hà Nội và Chính phủ đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ cấp bách. Cải thiện chất lượng nước của các dòng sông chính là cải thiện môi trường, xây dựng công viên bờ sông chính là nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân đô thị, tạo nên diện mạo chưa từng có cho sông Tô Lịch và diện mạo tuyệt vời cho Thủ đô.

Hơn 20 năm qua, TP Hà Nội thí điểm nhiều giải pháp nhằm "hồi sinh" sông Tô Lịch, trong đó dự án giá trị nhất phải kể đến dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá trị giá 16.293 tỷ đồng.

Hy vọng rằng, trong tương lai gần, hai bờ sông Tô Lịch sẽ thực sự trở thành công viên xanh – nơi nghỉ ngơi, dạo bộ, vui chơi và giải trí lý tưởng của người dân và du khách khi đến với Hà Nội.

Phối cảnh chương trình nhạc nước tại Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch trong tương lai khi hoàn thiện.

Ảnh: Minh Hà, UBND TP Hà Nội, Nguyễn Hữu Thắng, Hùng Cường