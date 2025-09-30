Văn Phú - Đèo Cả báo cáo định hướng phát triển “Trục cảnh quan sông Hồng”

Chủ động tiếp cận bài bản, vào cuộc bằng những hành động cụ thể

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 435/TB-VP ngày 17/7/2025 và Thông báo số 559/TB-VP ngày 05/9/2025 về việc triển khai Dự án "Trục cảnh quan sông Hồng", Liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú và Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu, lập quy hoạch tổng thể dự án.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, với nhận định đây là một dự án có quy mô lớn, phức tạp và mang tính liên ngành, Liên danh đã triển khai hàng loạt hoạt động nghiên cứu hội thảo chuyên sâu với các chuyên gia hàng đầu cũng như đi khảo sát học tập kinh nghiệm. Tháng 8/2025, Văn Phú và Đèo Cả đã lẩn thứ hai tổ chức chương trình khảo sát thực tế tại Trùng Khánh (Trung Quốc) để tham quan các công trình hạ tầng ven sông tiêu biểu, đồng thời huy động đội ngũ tư vấn trong nước và quốc tế tham gia nghiên cứu dự án.

Chỉ sau hơn ba tháng kể từ khi được giao nhiệm vụ, Liên danh đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương và tích cực. Các khâu nghiên cứu – khảo sát – thiết kế được triển khai song song và đồng thời, với trọng tâm là nghiên cứu định hướng quy hoạch tổng thể trục cảnh quan sông Hồng.

Tầm nhìn chiến lược: Sông Hồng – trục hội tụ tinh hoa Thăng Long ngàn năm

Tại hội nghị báo cáo lần thứ 2 này, đại diện Liên danh tư vấn – ông Sở Long Phi, Chuyên gia quy hoạch cao cấp (Ủy ban Quy hoạch đô thị TP. Trùng Khánh, Hội Phát triển Đô thị TP. Trùng Khánh) và ThS.KTS Sầm Minh Tuấn, Viện phó Viện Nghiên cứu Thiết kế Đô thị – Viện Quy hoạch đô thị nông thôn (Bộ Xây dựng) – đã trình bày chi tiết nội dung nghiên cứu.

Bà Nguyễn Diệu Tú – PCT Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú đại diện Liên danh báo cáo phương án

Trong quá trình này, nhóm tư vấn đã tiến hành đối sánh đặc điểm của 22 đô thị ven sông tiêu biểu trên thế giới như Hudson (New York), Thames (London), Seine (Paris), Hoàng Phố (Thượng Hải), Châu Giang (Quảng Châu), Vũ Hán, Trùng Khánh… để rút ra bài học kinh nghiệm quốc tế và đề xuất định hướng phát triển phù hợp với sông Hồng.

Tầm nhìn chiến lược được xác định rõ ràng: Đưa sông Hồng thành trục hội tụ tinh hoa ngàn năm Thăng Long – Hà Nội; Là động lực của nền kinh tế sáng tạo và không gian đô thị bản sắc; Là điểm đến của tri thức toàn cầu và nguồn lực phát triển bền vững phát triển.

Phối cảnh tổng thể "Trục cảnh quan sông Hồng"

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, một mục tiêu chiến lược chi tiết đã được đặt ra qua ba giai đoạn nâng cấp đô thị: hình thành Trục không gian xanh trung tâm Thủ đô; phát triển Khu văn hóa sáng tạo ven sông; xây dựng Khu trình diễn đô thị ven sông đẳng cấp thế giới.

Trên nền tảng tầm nhìn dài hạn đó, một Khung Chiến lược tổng thể đã được xây dựng nhằm giải quyết đồng thời sáu nhóm vấn đề then chốt.

Giải pháp chiến lược toàn diện: An toàn – Sinh thái – Giao thông – Chức năng - Kinh tế – Văn hóa

Cụ thể, về an toàn, mục tiêu là kiến tạo một thành phố ven sông phát triển hài hòa với nước; về sinh thái, hướng tới môi trường sống ven sông xanh và bền vững; về giao thông, xây dựng hệ thống kết nối toàn diện; về chức năng, đảm bảo sự kết hợp hài hòa các chức năng sống chung và hiện thực hoá giá trị của khu vực ven sông đô thị; về kinh tế, tạo khuôn khổ phát triển bền vững cho đầu tư; về văn hóa – văn minh, kiến tạo không gian công cộng và cảnh quan mang tính bản địa, gần gũi với người dân.

Từ sáu định hướng cốt lõi này, 4 nhóm chiến lược chủ đạo với 12 giải pháp cụ thể đã được đề xuất.

Nhóm Chiến lược an toàn bền vững tập trung vào việc kết hợp linh hoạt các giải pháp "cứng – mềm – thông minh" để hình thành hệ thống phòng lũ đa tầng, phân đoạn phòng thủ và sử dụng phân cấp tạo ra không gian ven sông đàn hồi, cũng như thiết kế các công trình phòng lũ tích hợp yếu tố xanh.

Nhóm Chiến lược hiệu suất cao – thông suốt chú trọng cải thiện khả năng tiếp cận ven sông bằng kết nối giao thông đa tầng, tách biệt luồng giao thông nhanh và chậm để nâng cao hiệu quả tổng thể và đa dạng hóa phương thức giao thông.

Nhóm Chiến lược sức sống của sản phẩm hướng tới tích hợp các khu chức năng để cải tạo không gian ven sông. Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua phương pháp tiếp cận tuần hoàn và mô-đun hoá. Đồng thời, Giải quyết những thiếu sót về cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng môi trường sống

Cuối cùng, nhóm Chiến lược phát triển văn hóa tập trung truy tìm nguồn gốc của "Sông Mẹ", khai thác tài nguyên lịch sử – văn hóa của sông Hồng, thúc đẩy du lịch văn hóa, nâng cao tiêu dùng du lịch và định hình lại hình ảnh Hà Nội như một thành phố giao lưu văn hóa quốc tế.

Tổ chức không gian và hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại

Song song với các chiến lược phát triển, định hướng tổ chức không gian ven sông được thiết kế theo cấu trúc đa tầng – đa chức năng dựa trên cao độ địa hình tự nhiên. Trong đó, thềm cao được quy hoạch cho các công trình đô thị; thềm trung gian trở thành không gian đa chức năng linh hoạt như công viên, cảnh quan bán ngập; còn thềm thấp hình thành công viên sinh thái ngập nước – nơi tự nhiên và đô thị giao thoa.

Không gian ven sông được thiết kế theo cấu trúc đa tầng

Cùng với đó là quy hoạch hệ thống giao thông hiện đại với mạng lưới đa tầng – đa phương thức gồm đường bộ, đường sắt, monorail và đường thủy, kết nối dọc – ngang qua sông, tách biệt luồng nhanh – chậm để nâng cao khả năng tiếp cận, đồng thời liên kết chặt chẽ với các khu chức năng đô thị và không gian dân cư tái thiết.

Về cấu trúc tổng thể, toàn tuyến sẽ hình thành ba khu vực chức năng lớn, gồm 8 cụm công viên và nhiều hạt nhân trung tâm. Các hạng mục quy hoạch được tích hợp và cụ thể hóa trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm, bao gồm công trình xây dựng, hạng mục cảnh quan và hoạt động văn hóa – lễ hội.

Đặc biệt, Liên danh đề xuất các công trình kiến trúc biểu tượng sẽ là điểm nhấn nhận diện không gian sông Hồng trong tương lai như: Trung tâm Giao lưu Văn minh Sông lớn Thế giới; Bảo tàng Ký ức Lịch sử – Văn hóa sông Hồng; Bảo tàng Nghệ thuật đương đại; Bảo tàng Cầu Long Biên - Trung tâm thể thao; Lõi sáng tạo - Trung tâm thương mại quốc tế; Trung tâm dịch vụ du khách; Nhà trưng bày sinh thái và khoa học; Khu công trình cao tầng hay Bảo tàng Nghệ thuật làng truyền thống,…

Không gian công cộng mang tính bản địa và gần gũi với người dân

Liên danh phấn đấu khởi công dự án vào quý I/2026

Hội nghị ngày 26/9 đã nhận được sự chỉ đạo lãnh đạo Uỷ ban cũng như góp ý của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương đối với định hướng chiến lược của dự án. Đây là cơ sở then chốt để Liên danh tiếp tục các bước tiếp theo, bao gồm:

Hoàn thiện hồ sơ đề xuất và Báo cáo Nghiên cứu khả thi trình UBND Thành phố phê duyệt.

Xác định kế hoạch và khu vực khởi công dự án vào ngày 1/1/2026, thể hiện quyết tâm cao độ đưa dự án trọng điểm này vào thực tiễn sớm nhất.

Sự kiện Hà Nội nghe báo cáo nghiên cứu chiến lược tổng thể phát triển "Đại lộ cảnh quan ven sông Hồng" lần thứ 2 không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai, mà còn khẳng định sự đồng lòng, quyết tâm của Thành phố và Liên danh nhà đầu tư trong việc kiến tạo một "Đại lộ ven sông Hồng" hiện đại, bền vững, mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô Hà Nội trong thế kỷ XXI.

Dự án "Đại lộ cảnh sông Hồng" được kỳ vọng sẽ kiến tạo một "trục xương sống chiến lược", kết nối giao thông – đô thị – văn hóa – sinh thái, khơi dậy sức sống mới cho toàn bộ không gian ven sông. Đây cũng sẽ là nơi người dân có thể tiếp cận dòng sông một cách gần gũi, an toàn và đầy cảm hứng – tạo nên không gian công cộng lớn nhất của Hà Nội trong tương lai.

Khi hoàn thành, công trình này sẽ thiết lập một trục cảnh quan, kinh tế mới, định hình lại không gian đô thị của Thủ đô. Đây chính là minh chứng cụ thể cho tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển của Hà Nội và của đất nước. Quan trọng hơn, dự án mang ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trực tiếp góp phần hiện thực hóa mục tiêu chiến lược theo định hướng của Đảng: đưa Việt Nam trở thành một quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc vào năm 2045.