



Với nhiều thủ đoạn tinh vi, từ giả mạo các đơn vị cung cấp dịch vụ, lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đến phát tán đường link độc hại, các đối tượng không chỉ nhắm tới tài sản mà còn tìm cách đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của người dân.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, thời điểm cuối năm và Tết Nguyên đán, hoạt động lừa đảo trực tuyến có nguy cơ gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn đánh vào nhu cầu tiêu dùng và tâm lý của người dân. Theo thông báo của Bộ Nội vụ, dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị theo quy định được nghỉ 7 ngày liên tục, từ ngày 4/2/2027 đến hết ngày 10/2/2027. Đây cũng là thời điểm nhu cầu đi lại, mua sắm, chi tiêu và giao dịch trực tuyến tăng cao.

Lợi dụng tâm lý bận rộn, mong muốn giải quyết nhanh các công việc cuối năm, nhu cầu mua sắm giá rẻ và tâm lý cầu may đầu năm, các đối tượng lừa đảo thường đưa ra những lời chào mời hấp dẫn, đồng thời tạo sức ép về thời gian nhằm thúc đẩy người dân chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân khi chưa kiểm chứng đầy đủ.

Một trong những thủ đoạn đáng chú ý là lừa đảo bán vé tàu, xe, máy bay và tour du lịch. Các đối tượng lập website, fanpage giả mạo hoặc tự xưng là nhân viên, đại lý được ủy quyền để rao bán vé Tết với mức giá thấp bất thường dưới danh nghĩa vé thanh lý, vé nội bộ. Để tạo lòng tin, chúng gửi mã đặt chỗ giả, sử dụng các tài khoản ảo đăng tải bình luận tích cực về chất lượng dịch vụ. Sau khi khách hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán giữ chỗ, các đối tượng lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Cùng với nhu cầu đi lại, hoạt động mua sắm trực tuyến phục vụ dịp Tết cũng bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, gian lận thương mại. Thông qua mạng xã hội, chúng đăng tải quảng cáo giỏ quà Tết, đặc sản và các mặt hàng tiêu dùng với mức giá thấp hơn nhiều so với thị trường, yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng không giao hàng hoặc giao hàng giả, hàng kém chất lượng, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Nguồn: CA tỉnh Cà Mau

Bên cạnh đó, nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới phục vụ dịp Tết cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng. Các đối tượng quảng cáo dịch vụ đổi tiền qua mạng xã hội, tiếp cận những người có nhu cầu giao dịch nhưng không rõ danh tính, nguồn gốc của đơn vị cung cấp dịch vụ. Việc chuyển tiền cho các tài khoản không được xác minh có thể khiến người dân đối mặt với nguy cơ mất tài sản.

Đáng lưu ý, thủ đoạn mạo danh người thân, bạn bè và cơ quan chức năng ngày càng tinh vi với sự hỗ trợ của công nghệ. Các đối tượng chiếm quyền sử dụng hoặc giả mạo tài khoản mạng xã hội của người thân, bạn bè để nhắn tin vay, mượn tiền với lý do khẩn cấp. Thậm chí, chúng có thể sử dụng AI để tạo hình ảnh, video và giọng nói giả nhằm tăng độ tin cậy, khiến nạn nhân khó nhận diện hành vi lừa đảo.

Không chỉ lợi dụng các mối quan hệ cá nhân, các đối tượng còn giả danh cán bộ Công an, Tòa án, nhân viên ngân hàng để thông báo người dân có liên quan đến vụ án, hành vi rửa tiền, nợ cước hoặc các vi phạm khác. Thông qua việc đe dọa, gây áp lực tâm lý, chúng tìm cách buộc nạn nhân chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng.

Một hình thức lừa đảo khác thường được triển khai trong dịp Tết là giả mạo các chương trình lì xì, quà tri ân, trúng thưởng và hỗ trợ an sinh xã hội. Các đối tượng gửi tin nhắn, đường link giả mạo nhãn hàng, ngân hàng, sàn thương mại điện tử hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội với nội dung thông báo nhận quà Tết, tiền lì xì, tiền hỗ trợ. Lợi dụng tâm lý muốn nhận ưu đãi, chúng dẫn dụ người dân truy cập đường link, cung cấp thông tin cá nhân hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn. Qua đó, các đối tượng có thể đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, nhu cầu tìm kiếm việc làm, gia tăng thu nhập và bổ sung nguồn tài chính phục vụ chi tiêu cuối năm cũng trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo. Chúng đăng tải thông tin tuyển dụng cộng tác viên, việc làm thời vụ dịp Tết nhưng yêu cầu người tham gia đóng tiền đặt cọc; mời gọi đầu tư tài chính với cam kết lợi nhuận cao hoặc quảng cáo các khoản vay nhanh, lãi suất thấp. Khi người dân có nhu cầu vay vốn, các đối tượng yêu cầu nộp trước phí hồ sơ, phí bảo hiểm rồi chiếm đoạt tài sản.

Trước thực trạng này, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không vội vàng chuyển tiền trước những lời chào mời giá rẻ bất thường, thông báo trúng thưởng hoặc yêu cầu thanh toán gấp. Khi mua sắm, đặt vé tàu, xe, máy bay hay sử dụng các dịch vụ du lịch, cần kiểm tra kỹ thông tin người bán, đơn vị cung cấp dịch vụ, mã đặt chỗ và tình trạng giao dịch trước khi thanh toán. Ưu tiên thực hiện giao dịch trên website, ứng dụng chính thức của các đơn vị cung cấp dịch vụ; không đổi tiền qua các tài khoản không rõ danh tính trên mạng xã hội.

Đối với những tin nhắn, cuộc gọi vay mượn tiền hoặc thông báo tình huống khẩn cấp, người dân cần chủ động liên hệ trực tiếp với người thân qua số điện thoại quen thuộc để xác minh, thay vì chỉ dựa vào hình ảnh, video hay giọng nói được gửi qua mạng xã hội. Trường hợp nhận được yêu cầu liên quan đến cơ quan chức năng hoặc ngân hàng, cần kiểm chứng thông tin thông qua các kênh liên hệ chính thức trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào.

Đặc biệt, để bảo đảm an toàn tài khoản ngân hàng, người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã xác thực OTP và các thông tin bảo mật tài khoản cho người khác; không truy cập đường link không rõ nguồn gốc, không cài đặt ứng dụng từ các nguồn không đáng tin cậy hoặc thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của người lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để đề nghị hỗ trợ ngăn chặn giao dịch, đồng thời lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, hóa đơn, chứng từ chuyển tiền và các thông tin liên quan để trình báo cơ quan Công an gần nhất, phục vụ quá trình tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Trong bối cảnh nhu cầu giao dịch trực tuyến gia tăng vào dịp cuối năm, việc chủ động xác minh thông tin trước khi thanh toán, tuân thủ các nguyên tắc bảo mật tài khoản và lựa chọn kênh giao dịch uy tín có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa lừa đảo. Bên cạnh việc tự trang bị kiến thức, mỗi người dân cần tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người thân cùng nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn giao dịch tài chính và an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.