Theo quy định pháp luật, tài khoản thanh toán có thể bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư trong một số trường hợp như theo thỏa thuận giữa chủ tài khoản và ngân hàng; theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền; khi phát hiện có nhầm lẫn, sai sót trong việc ghi Có vào tài khoản hoặc có yêu cầu hoàn trả tiền do nhầm lẫn, sai sót trong quá trình thanh toán.

Khi phát hiện tài khoản bị phong tỏa, trước hết, khách hàng cần bình tĩnh, kiểm tra các thông báo từ ngân hàng và rà soát những giao dịch phát sinh gần đây. Đồng thời, khách hàng nên chủ động liên hệ với ngân hàng thông qua tổng đài chính thức hoặc trực tiếp đến chi nhánh, phòng giao dịch để được hỗ trợ xác định nguyên nhân, phạm vi phong tỏa và hướng dẫn thủ tục xử lý.

Khi làm việc với ngân hàng, khách hàng nên chuẩn bị giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản, chứng từ giao dịch và các tài liệu có liên quan để phục vụ quá trình xác minh.

Trường hợp tài khoản bị phong tỏa do nhầm lẫn, sai sót trong giao dịch, khách hàng cần phối hợp với ngân hàng để xác minh và xử lý khoản tiền liên quan. Nếu tài khoản bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, ngân hàng không thể tự ý chấm dứt phong tỏa khi chưa có đủ căn cứ theo quy định pháp luật.

Khách hàng cũng cần lưu ý, việc phong tỏa tài khoản không đồng nghĩa với việc toàn bộ số tiền trong tài khoản bị mất. Trường hợp chỉ phong tỏa một phần số dư, khách hàng vẫn có thể sử dụng phần tiền không bị phong tỏa nếu tài khoản không chịu hạn chế giao dịch khác.

Thời gian khôi phục giao dịch phụ thuộc vào nguyên nhân phong tỏa, căn cứ chấm dứt phong tỏa và quá trình xử lý của các bên liên quan. Vì vậy, khách hàng nên chủ động theo dõi tiến độ giải quyết và lưu giữ các giấy tờ, thông tin trao đổi với ngân hàng.

Bên cạnh đó, khách hàng cần cảnh giác với các đối tượng lợi dụng tình trạng tài khoản bị phong tỏa để lừa đảo dưới hình thức hỗ trợ mở khóa tài khoản. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, truy cập đường link lạ hoặc chuyển tiền cho các đối tượng tự xưng có khả năng giúp khôi phục giao dịch. Mọi thủ tục cần được thực hiện thông qua các kênh chính thức của ngân hàng.