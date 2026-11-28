Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng trong vụ án rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng…

Các bị can bị khởi tố liên quan đến 5 tội danh gồm: rửa tiền, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, đánh bạc, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và đánh bạc trên không gian mạng, lãnh đạo Công an TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra hoạt động mua, thuê tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền đánh bạc.

Trọng tâm điều tra là truy nguyên dòng tiền, xác định người tổ chức và làm rõ mối liên hệ giữa các nhóm hoạt động trong nước với các đầu mối ở nước ngoài.

Qua công tác nghiệp vụ và xác minh tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện dấu hiệu hoạt động của một đường dây thuê người đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền. Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa đường dây này.

Trong quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng công an tiến hành kiểm tra tại một quán cà phê, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Từ thông tin thu thập được, cơ quan điều tra tiếp tục truy xét các đầu mối, mở rộng phạm vi xác minh. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc với hơn 60 người liên quan đến vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định một số đối tượng tổ chức thuê nhiều người đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền đánh bạc trực tuyến. Đường dây hoạt động có sự phân công nhiệm vụ giữa các nhóm, liên quan đến việc xác thực giao dịch ngân hàng.

Một số chủ tài khoản được bố trí tại TP. Hồ Chí Minh và Cà Mau, trong khi một số khác được đưa sang Campuchia, Lào và Malaysia để thực hiện xác thực giao dịch theo yêu cầu.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh, qua truy vết dòng tiền, cơ quan công an bước đầu xác định các đối tượng đã sử dụng tiền đánh bạc nhận qua các tài khoản ngân hàng thuê để mua tài sản số USDT, sau đó chuyển sang các ví khác nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền và người thực tế thụ hưởng.