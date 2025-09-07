Cảnh giác cao với tội phạm mạng

Chiêu trò của chúng là chào mời "con mồi" tham gia chương trình ưu đãi mua hàng online 0 đồng.

Thủ đoạn của đối tượng lừa đảo trên mạng rất tinh vi. Chúng liên tục tung ra các chiêu trò hấp dẫn, bám theo các sự kiện thời sự. Chẳng hạn, mới nhất là việc Chính phủ có chính sách tặng quà "100.000 đồng" cho mỗi công dân dịp mừng 80 năm Quốc khánh 2-9. Thủ đoạn phổ biến của chúng dịp này gồm: gửi tin nhắn hoặc đường link giả mạo với nội dung "nhận quà tặng 100.000 đồng", "điền thông tin để nhận tiền", "cài đặt VNeID để nhận quà"; giả danh cán bộ, công an, ngân hàng gọi điện yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền để "xác thực"; lập fanpage, website giả danh cơ quan chức năng nhằm thu thập dữ liệu cá nhân.

Chiêu trò lừa đảo "ăn theo" chính sách tặng quà này khiến người dân, nhất là những người thiếu kỹ năng công nghệ - dễ "sập bẫy" trong thời điểm ứng dụng định danh điện tử VNeID bị quá tải, không thể truy cập. Sau sự việc này, cơ quan quản lý cần có những giải pháp khắc phục để không tái diễn.

Theo giới chuyên gia, tình trạng tội phạm mạng lộng hành là vấn đề nhức nhối. Vì vậy, bên cạnh các giải pháp tăng cường an ninh mạng của cơ quan hữu trách và các tổ chức liên quan, người dùng cần ý thức tự bảo vệ chính mình. Nhà nước phối hợp cùng các tổ chức liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống lừa đảo mạng sâu rộng trong cộng đồng. Việc cảnh báo cần phải được thực hiện thường xuyên trên mọi kênh truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội.

Ngay trong dịp khai giảng năm học mới này, các cơ quan và tổ chức cần phối hợp với nhà trường, tổ chức việc tuyên truyền về an ninh - an toàn mạng; phòng chống tội phạm mạng, cho thầy trò, đặc biệt là học sinh - sinh viên mới. Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn hậu sáp nhập bộn bề công việc, chính quyền các xã, phường mới cũng cần phải quan tâm tới công tác tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về việc phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.