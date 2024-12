Cảnh giác chiêu trò mạo danh Đài truyền hình thông báo trúng thưởng

Thời gian qua, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Trong đó có việc các đối tượng giả mạo chương trình của đài truyền hình lớn để lừa đảo tặng quà nhắm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Đầu tháng 12/2024, Công an huyện Ba Vì, TP Hà Nội đang xác minh vụ giả danh đài truyền hình thông báo trúng thưởng, rồi chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng của một phụ nữ trên địa bàn. Theo đó, chị N (trú tại: Ba Vì, Hà Nội) nhận được điện thoại của các đối tượng tự xưng là nhân viên Đài truyền hình HTV thông báo chị N được tham gia chương trình trúng thưởng với nhiều giải thưởng lớn như: ti vi, tủ lạnh...

Để nhận thưởng, chị N phải đến đài truyền hình hoặc tham gia online tại nhà bằng cách mua sản phẩm với giá từ 900.000 đồng đến 03 triệu đồng. Khi hoàn thành xong việc mua hàng sẽ được quay thưởng và có nhân viên từ Thành phố Hồ Chí Minh ra trao thưởng.

Do tin tưởng, chị N đã đồng ý mua 1 đơn hàng trị giá 900.000 đồng. Sau khi hoàn thành việc mua hàng, tiếp tục có đối tượng tự nhận là Giám đốc và quản lý của Đài truyền hình HTV gọi điện, dụ dỗ chị đặt mua các đơn hàng do những người này chuyển đến. Chị N đã nhận tổng cộng 28 đơn hàng với 96 sản phẩm do những người tự nhận là nhân viên đài truyền hình HTV dụ dỗ đặt mua với tổng số tiền đã thanh toán là hơn 400 triệu đồng. Sau đó, phát hiện mình bị lừa, chị N đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nên thận trọng và cảnh giác trước những tin nhắn, cuộc gọi thông báo trúng thưởng hoặc tham gia các chương trình tri ân khách hàng miễn phí. Đây rất có thể là chiêu trò lừa đảo của các đối tượng nhằm đánh vào tâm lý thích quà tặng của nhiều người. Nếu gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, đề nghị người dân đến cơ quan Công an nơi gần nhất trình báo để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.