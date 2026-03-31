Cảnh giác thủ đoạn giả chuyển khoản khi mua bán online

Ngày 31/3, Công an xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã kịp thời phối hợp xác minh, truy vết và thu hồi tài sản trong một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn, với thủ đoạn giả mạo giao dịch chuyển khoản ngân hàng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 15/3/2026, anh V.H.M. (ngụ ấp Thị Cầu, xã Đại Phước) đăng bán điện thoại iPhone 15 Plus trên mạng xã hội với giá 17 triệu đồng. Sau đó, một đối tượng tên Nguyễn Trường Long (30 tuổi, trú phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) liên hệ hỏi mua và hẹn gặp trực tiếp để giao dịch.

Tại buổi gặp, hai bên thỏa thuận mức giá 16,3 triệu đồng. Tuy nhiên, thay vì chuyển khoản thực tế, Long đã sử dụng thủ đoạn công nghệ để giả lập giao dịch chuyển tiền thành công, đồng thời cung cấp hình ảnh thể hiện đầy đủ thông tin người nhận và số tiền nhằm tạo lòng tin. Tin tưởng vào nội dung hiển thị, anh M. đã giao điện thoại cho đối tượng.

Ngay sau khi nhận tài sản, Long không thực hiện chuyển tiền mà nhanh chóng cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt chiếc điện thoại.

Đến ngày 29/3/2026, anh M. đến Công an xã Đại Phước trình báo vụ việc. Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, truy vết đối tượng. Qua đó xác định Nguyễn Trường Long là người thực hiện hành vi lừa đảo.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi giả mạo giao dịch chuyển khoản để chiếm đoạt tài sản, đồng thời khai nhận nơi tiêu thụ tài sản tại phường Hố Nai.

Rạng sáng ngày 30/3/2026, Công an xã Đại Phước đã phối hợp với Công an phường Hố Nai tiến hành làm việc với các cá nhân liên quan, truy thu tài sản, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho bị hại.

Công an xã Đại Phước ngăn chặn kịp thời 1 vụ lừa đảo qua mạng.

Theo cơ quan Công an, đây là một trong những phương thức lừa đảo phổ biến hiện nay, khi các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân, sử dụng công nghệ giả lập giao dịch ngân hàng nhằm tạo dựng lòng tin và chiếm đoạt tài sản trong thời gian ngắn.

Công an xã Đại Phước khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch mua bán trực tuyến, chỉ giao tài sản khi đã kiểm tra tiền thực tế vào tài khoản, không tin tưởng vào hình ảnh giao dịch hoặc thông báo điện tử chưa được xác thực.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.