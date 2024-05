Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội

Ảnh minh họa

Mạo danh tài khoản từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người

Lợi dụng việc một số tổ chức, cá nhân thông qua mạng xã hội đứng ra kêu gọi từ thiện nhằm giúp đỡ người thân, bạn bè vượt qua khó khăn, đối tượng Vy Bảo Châu (SN 1998, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đã mạo danh tài khoản của những người kêu gọi từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt trên 400 triệu đồng của các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng việc kêu gọi từ thiện của các tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội Facebook, Vy Bảo Châu đã lập nhiều tài khoản Facebook giả mạo, lấy hình đại diện và đặt tên giống với tài khoản Facebook của người kêu gọi từ thiện rồi vào phần bình luận của bài viết đã đăng và thông báo số tài khoản ngân hàng đăng trên bài viết bị lỗi, đề nghị các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ tiền qua số tài khoản mới do Châu cung cấp.

Tin tưởng đó là tài khoản ngân hàng của người đăng bài nên nhiều người đã chuyển tiền và bị Châu chiếm đoạt sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Theo Thượng tá Hoàng Văn Dũng, Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông, với thủ đoạn trên, từ tháng 6/2023 đến thời điểm bị bắt ngày 4/5/2024, Vy Bảo Châu đã lừa đảo chiếm đoạt trên 400 triệu đồng của gần 700 bị hại là các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Người ít nhất là 50 ngàn đồng, người nhiều nhất là 15 triệu đồng.

Hiện, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vy Bảo Châu, đồng thời đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Tạo nhiều tài khoản trên mạng xã hội để kêu gọi quyên góp từ thiện

Ngày 15/5, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã bàn giao đối tượng Huỳnh Phương Thủy (sinh năm 2004, trú thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhiều tài khoản Facebook có dấu hiệu lừa đảo trong quyên góp từ thiện. Các tài khoản Facebook tên “Thu Nguyễn”, “Thúy Phương”, “Loan Nguyễn”, “Ngọc Trâm”, “Thuy Thuy” đăng nhiều tin, bài vào các hội, nhóm có đông thành viên để kêu gọi ủng hộ, quyên góp từ thiện. Vụ việc có dấu hiệu tội phạm và có người dân trên địa bàn thành phố Cao Lãnh bị lừa đảo nên đơn vị đã tiến hành điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9/5/2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an thành phố Cao Lãnh bắt giữ đối tượng Thủy tại tỉnh Đồng Nai. Qua làm việc, Thủy thừa nhận thời gian qua đã tạo nhiều tài khoản Facebook, rồi sao chép các tin, bài viết kêu gọi quyên góp từ thiện trên mạng xã hội và đăng vào nhiều hội, nhóm có đông thành viên. Khi đăng tin, bài, đối tượng Thủy thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng bằng số tài khoản do mình làm chủ để nhận tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm.

Sau khi nhận được tiền, Thủy rút ra tiêu xài cá nhân. Cơ quan Công an tiến hành sao kê tài khoản ngân hàng của Thủy, nhận thấy phát sinh nhiều giao dịch nhận tiền quyên góp ủng hộ với tổng số tiền khoảng 140 triệu đồng.

Nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước các thủ đoạn kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội

Hiện nay tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, liên tục xuất hiện nhiều thủ đoạn mới, tinh vi. Do đó để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Cần thận trọng tìm hiểu, kiểm chứng kỹ các thông tin đăng tải kêu gọi ủng hộ từ thiện trên các trang mạng xã hội; yêu cầu công khai, minh bạch thông tin về người cần giúp đỡ hoặc liên hệ với chính quyền địa phương, bệnh viện nơi họ điều trị để kiểm chứng thông tin.

Để tránh bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin để trục lợi, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi từ thiện, các nhà hảo tâm nên lựa chọn các quỹ, chương trình từ thiện do Nhà nước, đoàn thể, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đứng ra tổ chức. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cần báo cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý.