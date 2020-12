Cảnh giác trước căn bệnh được mệnh danh là “kẻ giết người thầm lặng”: Các chuyên gia khuyến cáo muốn ngăn ngừa chỉ cần sử dụng loại "khắc tinh" có giá rẻ bèo này

Đột quỵ là gì?

Đột quỵ là một cấp cứu y tế. Nó xảy ra khi một mạch máu trong não bị vỡ hoặc phổ biến hơn là khi xảy ra tắc nghẽn. Nếu không điều trị, các tế bào trong não nhanh chóng bắt đầu chết. Điều này có thể gây ra tàn tật nghiêm trọng hoặc tử vong.

Các triệu chứng đột quỵ

Tê hoặc yếu cơ thể, đặc biệt là ở một bên

Thay đổi thị lực ở một hoặc cả hai mắt hoặc khó nuốt

Đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân

Các vấn đề với chóng mặt, đi bộ hoặc thăng bằng

Lú lẫn, khó nói hoặc hiểu người khác

Nguy cơ tổn thương não

Mỗi giây đều rất quý giá khi phát hiện bệnh nhân đột quỵ. Khi không có oxy, các tế bào não bắt đầu chết trong vòng vài phút. Một khi mô não đã chết, các bộ phận cơ thể do khu vực đó kiểm soát sẽ không hoạt động bình thường.

Điều này làm cho đột quỵ trở thành nguyên nhân hàng đầu gây ra tàn tật lâu dài. Có những loại thuốc làm tan cục máu đông có thể hạn chế tổn thương não và chúng phải được dùng trong thời gian ngắn - thường là trong vòng 3 giờ kể từ khi các triệu chứng bắt đầu.

Chẩn đoán

Các xét nghiệm có thể được thực hiện khi bệnh nhân vẫn còn trong xe cấp cứu. Khi đến phòng cấp cứu, bệnh nhân sẽ được kiểm tra hình ảnh như chụp CT, MRI hoặc siêu âm. Bác sĩ cũng có thể yêu cầu các loại xét nghiệm khác, chẳng hạn như điện não đồ (kiểm tra hoạt động điện của tim) và điện não đồ (kiểm tra hoạt động điện của não).

Các yếu tố rủi ro

Khả năng bị đột quỵ của bạn tăng lên theo tuổi tác và nếu bạn có các yếu tố sau:

Đã bị đột quỵ hoặc thiếu máu não thoáng qua trước đây

Bệnh tim

Huyết áp cao

Cholesterol cao

Bệnh tiểu đường

Béo phì

Bệnh hồng cầu hình liềm

Hút thuốc, uống nhiều rượu và không vận động cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ăn uống đúng cách và tập thể dục thường xuyên là biện pháp phòng ngừa đột quỵ hàng đâu và gần đây các nhà nghiên cho biết chúng cũng có thể làm giảm nguy cơ tử vong do đột quỵ .



Thực phẩm màu xanh lá cây, màu vàng có hiệu quả trong việc phòng đột quỵ

Nhà nghiên cứu Catherine Sauvaget, một nhà dịch tễ học tại Quỹ Nghiên cứu Ảnh hưởng Bức xạ ở Hiroshima, Nhật Bản, cho biết rằng trái cây và rau quả là chìa khóa để có được lợi thế về chế độ ăn uống.



Nghiên cứu của cô theo dõi sức khỏe của gần 40.000 đàn ông và phụ nữ Nhật Bản từ năm 1980 đến 1998. Khi bắt đầu nghiên cứu, mỗi tình nguyện viên hoàn thành một bảng câu hỏi chi tiết về các loại thực phẩm họ ăn thường xuyên.

Sauvaget cũng theo dõi số ca tử vong do đột quỵ trong suốt 18 năm nghiên cứu, phát hiện ra 1926 ca tử vong.

Ăn rau xanh và vàng hàng ngày làm giảm nguy cơ tử vong do đột quỵ xuống 26% so với tiêu thụ một lần hoặc ít hơn mỗi tuần. Trong số 2 loại đột quỵ mà các nhà nghiên cứu đã thấy, đột quỵ do cục máu đông (nhồi máu), chứ không phải do vỡ mạch não (xuất huyết), có thể được hạn chế bởi chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả.

Với kiểu ăn kiêng này, 32% nam giới và 30% phụ nữ giảm nguy cơ tử vong do đột quỵ. Ăn trái cây gần như hàng ngày làm giảm 35% nguy cơ tử vong do đột quỵ ở nam giới và 25% ở phụ nữ.



Tập thể dục thường xuyên

Hoạt động thể chất có ích cho tim, nhưng liệu nó có giúp ngăn ngừa đột quỵ hoặc giảm nguy cơ tử vong do đột quỵ hay không vẫn chưa rõ ràng. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu tổng hợp kết quả của 23 nghiên cứu được công bố trong suốt 40 năm qua, từ năm 1966 đến năm 2002.

Những người hoạt động vừa phải có nguy cơ đột quỵ và tử vong do đột quỵ thấp hơn 20% so với những người không hoạt động. Những người hoạt động tích cực giảm 27% nguy cơ bị đột quỵ và tử vong do đột quỵ so với những người không hoạt động hoặc không khỏe mạnh.

Chong Do Lee, một nhà nghiên cứu khoa học thể thao và tập thể dục tại Đại học West Texas A&M cho biết, cả hai nhóm đều có ít nguy cơ bị hai loại đột quỵ - thiếu máu cục bộ (do tắc nghẽn) và xuất huyết (chảy máu) - so với những người ít vận động.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng thay đổi lối sống có thể giúp ích rất nhiều trong việc ngăn ngừa đột quỵ.

Nguồn: WebMD