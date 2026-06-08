Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh sát cảnh báo nóng đến tất cả những người xem phim miễn phí trên web lậu

| | Kinh tế số

Cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol vừa đưa ra cảnh báo về rủi ro từ các dịch vụ phát trực tuyến lậu.

Theo cơ quan này, việc truy cập các nền tảng, các trang web xem lậu thể thao, phim ảnh hoặc truyền hình, không chỉ gây thiệt hại về bản quyền, mà còn có thể khiến người dùng đối mặt với nguy cơ nhiễm mã độc, phần mềm gián điệp và đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Cảnh báo này được đưa ra sau chiến dịch quốc tế mang tên KRATOS 2, do Bulgaria điều phối, với sự hỗ trợ của Europol.

Chiến dịch kéo dài 7 tháng, từ tháng 9 năm 2025 đến tháng 4 năm nay, với sự tham gia của lực lượng chức năng nhiều nước châu Âu, cùng Anh và Mỹ.

Theo Europol, chiến dịch đã bắt giữ 29 người và triệt phá 9 nhóm tội phạm có tổ chức đứng sau các nền tảng phát lậu. Hơn 27.000 đường dẫn phát lậu đã bị gỡ bỏ, trong khi nhiều tên miền, địa chỉ IP và nghi phạm liên quan tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra.

Europol cho biết, các mạng lưới phát lậu hiện vận hành trên hạ tầng kỹ thuật phức tạp, tách biệt trang web phục vụ người dùng với các máy chủ chứa nội dung vi phạm, đồng thời đặt hệ thống ở nhiều quốc gia nhằm tránh bị phát hiện.

Phía sau những dịch vụ có vẻ là "xem rẻ" hoặc "xem miễn phí" có thể là các mạng lưới tội phạm kiếm lợi lớn từ nội dung vi phạm bản quyền.

Phát trực tuyến lậu không còn chỉ là vấn đề vi phạm bản quyền, mà đang trở thành một nguy cơ an ninh mạng đối với người dùng. Đây cũng là cảnh báo đáng chú ý đối với Việt Nam trong việc bảo vệ bản quyền nội dung số, an toàn dữ liệu cá nhân và xử lý các nền tảng vi phạm hoạt động xuyên biên giới.

Nhã Mi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lưu ý quan trọng cho người dân về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Lưu ý quan trọng cho người dân về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Nổi bật

Tiết lộ chấn động từ CEO công nghệ sinh học: Góc khuất ít ai biết của việc dùng AI chế tạo thuốc

Tiết lộ chấn động từ CEO công nghệ sinh học: Góc khuất ít ai biết của việc dùng AI chế tạo thuốc Nổi bật

Tin vui: Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có bước tiến quan trọng để khai thác “mỏ vàng” 5.000 tỷ USD

Tin vui: Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có bước tiến quan trọng để khai thác “mỏ vàng” 5.000 tỷ USD

15:51 , 08/06/2026
21 năm ‘chinh chiến’ tại nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, Phó Thủ tướng đưa ra đề nghị đặc biệt tới FPT

21 năm ‘chinh chiến’ tại nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, Phó Thủ tướng đưa ra đề nghị đặc biệt tới FPT

15:22 , 08/06/2026
25 triệu sim điện thoại di động trên cả nước phải làm ngay việc này trước 15/6

25 triệu sim điện thoại di động trên cả nước phải làm ngay việc này trước 15/6

14:41 , 08/06/2026
AI Tác nhân: Khi AI không chỉ trả lời, mà bắt đầu tự làm việc thay con người

AI Tác nhân: Khi AI không chỉ trả lời, mà bắt đầu tự làm việc thay con người

14:25 , 08/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên