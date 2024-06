Cảnh sát cứu một người thoát khỏi đám cháy nhà trong đêm ở Hà Nội

Khoảng 2h40 ngày 20/6, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) nhận được tin báo cháy nhà dân ở số 8b, ngõ 3, xóm 4, Hà Trì 4, phường Hà Cầu.

Công an quận Hà Đông điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy đến hiện trường, Công an quận Thanh Xuân điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy đến chi viện; Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chở phương tiện Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện các phương án dập lửa, cứu nạn.

Hiện trường ngôi nhà bị cháy.

Lực lượng tại chỗ gồm người dân, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở, chính quyền, công an sở tại đã nhanh chóng đến hỗ trợ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngôi nhà bị cháy cao 5 tầng. Tại hiện trường, tầng 1 và tầng 2 ngôi nhà bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ kịp thời cứu một nạn nhân ra ngoài, bàn giao cơ quan y tế để cấp cứu.

Sau hơn 1 giờ chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Thời gian qua, Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy nhà dân gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Thảm khốc nhất là vụ cháy nhà trọ trong con ngõ sâu trên đường Trung Kính, quận Cầu Giấy vào rạng sáng 24/5.

Vụ cháy khiến 14 người tử vong và 3 người bị thương. Hầu hết các nạn nhân tuổi đời còn rất trẻ và là trụ cột gia đình.

Mới đây nhất, chiều tối 16/6, ngôi nhà ở phố Định Công Hạ, quận Hoàng Mai bốc cháy trong mưa lớn.

Ngôi nhà gặp hoả hoạn gắn biển cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, cao 6 tầng, 1 tum, diện tích mặt bằng khoảng 120m2, có thang bộ và 1 thang máy.

Khi đám cháy được khống chế, các lực lượng phát hiện 4 thi thể, gồm: bà N.M.H. (SN 1971) và 3 cháu nhỏ N.Đ.Đ.S. (SN 2013), N.T.A. (SN 2018), N.D.K. (SN 2022).