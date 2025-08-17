Cảnh sát đến tận nhà cụ bà 70 tuổi vì giao dịch lạ gần 300 triệu đồng chuyển cho con rể

Một vụ việc hy hữu đã xảy ra tại một ngân hàng ở quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc khi một cụ bà 70 tuổi, họ Vương, xuất hiện với vẻ mặt lo lắng và yêu cầu chuyển một khoản tiền lớn 80.000 NDT (khoảng 281 triệu đồng). Bà Vương cho biết bà muốn chuyển tiền cho con rể. Nhưng nét lo âu và việc bà không thể cho biết tên chính xác của người nhận tiền rất khả nghi. Hơn nữa, thông tin chủ tài khoản được bà cung cấp lại là của một người chỉ mới 20 tuổi, càng làm tăng thêm sự nghi ngờ. Sau đó, nhân viên đề nghị gọi điện cho con gái bà để xác nhận, bà lập tức từ chối.

Một cụ bà 70 tuổi, lo lắng đến toát mồ hôi, lại chuyển một khoản tiền lớn cho một người trẻ xa lạ mà bà gọi là "con rể"? Nhận thấy đây là một dấu hiệu lừa đảo kinh điển, nhân viên ngân hàng đã khéo léo từ chối giao dịch và bí mật báo cảnh sát.

Tại đồn cảnh sát, bà Vương cuối cùng cũng kể ra sự thật: người bà muốn chuyển tiền không phải con rể, mà là cháu trai đang du học ở Nhật Bản. Bà thuật lại rằng vài giờ trước, một người tự xưng là cháu trai đã gọi điện cho bà. Bằng một giọng nói quen thuộc đến kinh ngạc, kẻ ở đầu dây bên kia đã dựng nên một màn kịch hoàn hảo, bắt đầu bằng việc tạo ra một cuộc khủng hoảng. Hắn nói rằng mình vừa vướng vào rắc rối pháp lý nghiêm trọng và cần tiền gấp để giải quyết, nếu không sẽ bị lưu hồd sơ, trục xuất và hủy hoại toàn bộ tương lai.

Để tăng thêm sức nặng cho lời nói dối, kẻ lừa đảo đã giáng một đòn tâm lý chí mạng khi dặn bà tuyệt đối không được báo cho mẹ (tức con gái bà Vương), vì "mẹ vừa mất việc, đang khó khăn tài chính, con không muốn mẹ lo". Chi tiết này hoàn toàn chính xác, khiến bà Vương gần như tin tưởng tuyệt đối. Bị dồn ép bởi sự lo lắng và những lời hối thúc liên tục, bà bị cô lập hoàn toàn khi kẻ gian còn cẩn thận dặn phải bịa ra một lý do khác khi đến ngân hàng. Dù đã từng nghe cảnh báo về lừa đảo qua điện thoại, nhưng trước một kịch bản quá chi tiết và thuyết phục như vậy, bà Vương đã hoàn toàn sập bẫy.

Để làm rõ sự việc, cảnh sát và nhân viên ngân hàng đã cùng bà Vương về tận nhà. Đúng lúc này, điện thoại bà lại reo lên từ số của "cháu trai". Một viên cảnh sát đã nghe máy, nhưng đầu dây bên kia ngay lập tức cúp máy khi nhận ra giọng đàn ông.

Hành động này gần như khẳng định đây là một vụ lừa đảo. Cảnh sát liền liên lạc với con gái bà Vương. Người con gái hốt hoảng cho biết, cô vừa nói chuyện với con trai mình. Anh ấy hoàn toàn không gặp rắc rối nào cả và đang trên chuyến bay từ Nhật Bản về Trung Quốc thăm nhà.

Chỉ đến lúc này, bà Vương mới bàng hoàng nhận ra mình suýt mất trắng số tiền tiết kiệm cả đời. Bà và con cháu sau đó đã rối rít cảm ơn sự tinh ý của nhân viên ngân hàng và sự tận tâm của các viên cảnh sát.

Vụ việc của bà Vương là một lời nhắc nhở đanh thép về thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Kẻ gian không chỉ thu thập thông tin cá nhân (như chuyện con gái bà Vương mất việc), mà còn có thể sử dụng công nghệ AI để giả mạo giọng nói, tạo ra những màn kịch khó lòng phân biệt.

Cảnh sát khuyến cáo, khi nhận được những cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp từ người thân:

Giữ bình tĩnh: Đừng để sự hoảng loạn chi phối. Kẻ lừa đảo luôn muốn bạn hành động hấp tấp.

Chủ động xác minh: Tắt máy và gọi lại cho người thân đó qua số điện thoại bạn đã lưu. Tuyệt đối không gọi lại vào số lạ vừa gọi đến.

Đặt câu hỏi riêng tư: Hỏi những thông tin hoặc kỷ niệm mà chỉ người trong gia đình mới biết.

Báo cho người thân khác: Chia sẻ câu chuyện với những thành viên khác trong gia đình để cùng kiểm chứng.

Gọi cảnh sát: Khi có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy liên hệ ngay với cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.