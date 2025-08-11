Cảnh sát giúp người phụ nữ lấy lại 35 triệu đồng đã chuyển cho kẻ lừa đảo bằng cách không ngờ

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày gần đây, khi đồn cảnh sát Tam Giang thuộc thành phố Kim Hoa, Trung Quốc, nhận được cuộc gọi khẩn từ một ngân hàng. Nhân viên ngân hàng cho biết khách hàng của họ, bà Mã, có dấu hiệu đang bị lừa đảo qua mạng và chuẩn bị chuyển một khoản tiền lớn.

Nhận được tin báo, cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường.

Ảnh minh họa

Tại ngân hàng, viên cảnh sát được biết bà Mã đang chuẩn bị chuyển khoảng 140 triệu đồng cho một "dự án đầu tư". Trước đó vài ngày, bà nhận được tin nhắn từ một "người bạn" trên mạng xã hội, giới thiệu cơ hội đầu tư vào một chuỗi cửa hàng với lợi nhuận hấp dẫn.

Bằng những lời lẽ thuyết phục, kèm theo các video về cửa hàng và một "bản hợp đồng" được gửi tới tấp, kẻ lừa đảo đã nhanh chóng chiếm được lòng tin của bà. Không một chút nghi ngờ, bà Mã đã chuyển trước 10.000 Nhân dân tệ (hơn 35 triệu đồng) tiền đặt cọc cho một "trợ lý" và vội vã ra ngân hàng để chuyển nốt phần còn lại.

"Đây chắc chắn là lừa đảo, cô mà chuyển nốt 40.000 tệ (tương đương 140 triệu đồng) này đi là mất trắng đấy!" - cảnh sát khẳng định sau khi xem qua đoạn tin nhắn. Anh nhanh chóng phát hiện ra những lỗ hổng sơ đẳng trong kịch bản của kẻ lừa đảo: video thì quảng cáo đầu tư quán cơm niêu, nhưng hình ảnh hợp đồng lại là đầu tư máy sạc dự phòng. Thế nhưng, vì đang chìm đắm trong ảo mộng làm giàu nhanh chóng, bà Mã hoàn toàn không nhận ra điều đó.

Thấy bà Mã vẫn còn do dự và kẻ lừa đảo thì liên tục hối thúc chuyển tiền, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu viên cảnh sát. Anh quyết định sẽ "tương kế tựu kế", đóng một màn kịch để khiến kẻ lừa đảo tự nguyện trả lại tiền.

"Cô thêm WeChat của tôi, lưu tên tôi là con trai cô," anh nói với bà Mã. "Rồi cô nhắn cho chúng nó, nói là con trai đang cần tiền gấp".

Dưới sự hướng dẫn của cảnh sát, bà Mã run rẩy gửi tin nhắn cho "người trợ lý": "Tôi muốn tìm hiểu thêm về các dự án tốt hơn, dự án hiện tại có vẻ chưa hấp dẫn lắm. Anh có thể trả lại cho tôi hơn 35 triệu đồng đã đặt cọc được không? Con trai tôi đang ở ngân hàng và cần tiền gấp, tôi phải chuyển cho nó ngay. Lát nữa tôi sẽ chuyển lại cho anh sau".

Thấy đối phương im lặng, cảnh sát ra hiệu cho bà Mã gọi video trực tiếp. Anh đứng bên cạnh, thì thầm chỉ đạo: "Cô cứ nói là muốn tìm hiểu các gói đầu tư trung cấp hoặc cao cấp hơn. Hãy cho hắn cảm giác rằng cô sẵn sàng chi nhiều tiền hơn nữa".

Cuộc đấu trí căng thẳng kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ. Kẻ lừa đảo, với tâm lý muốn "thả con săn sắt, bắt con cá rô", cuối cùng đã bị thuyết phục.

"Tiền về rồi! Tiền về rồi!" - bà Mã vui mừng reo lên khi thấy tài khoản ngân hàng báo đã nhận lại đủ hơn 35 triệu đồng. Đến lúc này, bà mới thực sự tin rằng mình vừa thoát khỏi một cái bẫy lừa đảo trong gang tấc.

Sau khi xác nhận tiền đã về tài khoản, cảnh sát đã giúp bà Mã thoát khỏi các nhóm chat, xóa toàn bộ thông tin lừa đảo và dặn dò kỹ lưỡng về việc không bao giờ được chuyển tiền cho người lạ. "Cảm ơn các anh, tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa," bà Mã nói với vẻ mặt vẫn còn sợ hãi.

Công an cảnh báo, người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, làm theo hướng dẫn khi chưa xác định chính xác nhân thân, lai lịch của người đó.

Người dân cần cảnh giác khi tham gia đầu tư chứng khoán, đa cấp, tiền ảo... vào các sàn giao dịch trực tuyến trên mạng không rõ thông tin hoặc thông tin có dấu hiệu bị giả mạo.

Đồng thời, cần tìm hiểu kỹ thông tin về sàn giao dịch trước khi đầu tư, đặc biệt là các sàn đầu tư đăng tải địa chỉ ảo, không có thật, hoặc giả mạo của sàn đầu tư chính thống.

Đặc biệt, chỉ đầu tư vào các sàn giao dịch chính thống đã được các cơ quan quản lý nhà nước cấp phép hoạt động. Trước khi đầu tư, nên đến trực tiếp văn phòng của các sàn giao dịch để được tư vấn, hỗ trợ và kiểm chứng thông tin.

Khi nghi ngờ bản thân có biểu hiện đang bị lừa đảo qua mạng, người dân cần tìm kiếm thông tin về các hình thức lừa đảo trên mạng internet hoặc xin sự tư vấn từ bạn bè, người thân. Trình báo ngay sự việc đến cơ quan Công an nơi gần nhất để nhận được sự tư vấn hỗ trợ kịp thời; đồng thời liên hệ với ngân hàng chủ quản để báo cáo sự việc và đề nghị hỗ trợ.

Theo CCTV