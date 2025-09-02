Cảnh trái ngược ở 'thiên đường mua sắm' Sài thành: Chỗ chen chân, nơi vắng lặng

Ngày 2/9, thời tiết tại TPHCM rất mát mẻ. Người dân và du khách diện những trang phục yêu nước đẹp mắt đến chụp ảnh "check in" tại những địa điểm nổi tiếng như chợ Bến Thành, Dinh Độc lập... Ai cũng hân hoan trong ngày Quốc khánh.

Nhiều bạn trẻ còn chuẩn bị cờ đỏ sao vàng, áo "yêu nước" để lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày Tết Độc lập. Tại chợ Bến Thành (TPHCM), không khí tấp nập từ sáng sớm đến tối muộn suốt nhiều ngày qua.

Sau khi chụp ảnh, du khách vào chợ Bến Thành tham quan, mua sắm. Bên trong chợ được trang hoàng cờ đỏ sao vàng rực rỡ. "Mặc dù đã có nhiều người chọn về quê trong dịp này nhưng nhìn chung, lượng khách đến chợ trong dịp lễ vẫn khá nhộn nhịp. Chúng tôi bày những sản phẩm đẹp nhất, niêm yết giá cả rõ ràng, không khai để khách dễ dàng lựa chọn" - chị Minh, tiểu thương ngành quần áo thời trang tại đây cho biết.

Rất nhiều du khách nước ngoài đến tham quan chợ Bến Thành dịp này. Họ cũng mua sắm khá nhiều các loại bánh mứt làm quà tặng khi đến TPHCM.

Đa số các quầy bánh kẹo, quần áo thời trang, giày dép tại chợ Bến Thành luôn có khách đến xem hàng, mua sắm. Ban quản lý chợ cũng cắt cử nhiều cán bộ, lực lượng bảo vệ nhằm bảo đảm an ninh trật tự trong dịp này.

Khách nước ngoài hào hứng mặc áo cờ đỏ sao vàng, hoặc tìm mua ngày áo "yêu nước" tại chợ Bến Thành để diện trong ngày này. Giá cả mỗi chiếc áo tầm 200.000 đồng/cái.

Khu vực ẩm thực ken cứng khách, các món ăn như bún bò, bún mắm, bánh canh có giá chỉ 50.000 đồng/tô; chè thái, sinh tố... khoảng 30.000 đồng/ly. "Giá cả như ngày thường, tô bún "full topping", ăn ngon lại rẻ nên chúng tôi quyết định khám phá các món ngon có trong chợ" - nhóm chị Minh Hà (du khách đến từ Khánh Hòa) vui vẻ nói.

Trái ngược với cảnh sầm uất tại chợ Bến Thành, không ít "thiên đường mua sắm, ẩm thực" tại TPHCM lại đìu hiu, vắng vẻ. Như tại khu mua sắm dưới lòng đất Central Market, tiểu thương ngồi lướt điện thoại chờ khách.

Hàng hóa la liệt, giá chỉ từ vài trăm nghìn đồng/sản phẩm nhưng vắng khách mua

"Lễ tết nhưng vắng hơn cả ngày thường" - một tiểu thương than thở