Cảnh trái ngược ở 'thiên đường mua sắm' Sài thành: Chỗ chen chân, nơi vắng lặng

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều khu thương mại và siêu thị tại TPHCM chứng kiến cảnh tượng trái ngược: Chỗ chật kín người chen nhau mua sắm, vui chơi, ăn uống; chỗ lại vắng vẻ, đìu hiu dù tung ra nhiều sản phẩm bắt mắt, giá hấp dẫn...
Khu vực ẩm thực ken cứng khách, các món ăn như bún bò, bún mắm, bánh canh có giá chỉ 50.000 đồng/tô; chè thái, sinh tố... khoảng 30.000 đồng/ly. "Giá cả như ngày thường, tô bún "full topping", ăn ngon lại rẻ nên chúng tôi quyết định khám phá các món ngon có trong chợ" - nhóm chị Minh Hà (du khách đến từ Khánh Hòa) vui vẻ nói.
Trái ngược với cảnh sầm uất tại chợ Bến Thành, không ít "thiên đường mua sắm, ẩm thực" tại TPHCM lại đìu hiu, vắng vẻ. Như tại khu mua sắm dưới lòng đất Central Market, tiểu thương ngồi lướt điện thoại chờ khách.
Hàng hóa la liệt, giá chỉ từ vài trăm nghìn đồng/sản phẩm nhưng vắng khách mua
"Lễ tết nhưng vắng hơn cả ngày thường" - một tiểu thương than thở