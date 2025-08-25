“Đại tiệc” mua sắm 2/9 tại LOTTE MART: Ưu đãi lớn, lan tỏa niềm tự hào Việt

Ưu đãi giá sốc cho nhiều mặt hàng thương hiệu Việt

Diễn ra từ ngày 20/8 đến hết ngày 9/9, chương trình khuyến mãi mừng Đại lễ 2/9 của LOTTE MART giảm giá đến 50%, áp dụng trên nhiều ngành hàng thiết yếu: Thực phẩm, Sữa, Nước giải khát, Gia dụng, Chăm sóc toàn diện. Điểm nhấn của chương trình là sự tôn vinh những thương hiệu Việt chất lượng cao, đã đồng hành cùng người tiêu dùng suốt nhiều thế hệ.

Đến mua sắm tại các siêu thị LOTTE MART trong dịp này, khách hàng dễ dàng bắt gặp những sản phẩm thương hiệu Việt gắn bó với bữa cơm và ký ức nhiều thế hệ gia đình, như Nước mắm Liên Thành, Vifon, Tường An, Miliket… có mức giảm lên đến 50%. Trong đó, phở bò Vifon và mì Miliket giảm đến 25%, nước mắm Liên Thành nhãn Ngọc 600ml giảm còn 102.900đ, tặng kèm 1 chai nước mắm Liên Thành nhãn Ngọc 150ml trị giá 33.900đ… cùng rất nhiều sản phẩm chất lượng cao truyền thống được áp dụng mức giảm giá sâu trong dịp Lễ.

Chương trình tiếp tục mở rộng đến các thương hiệu đạt chứng nhận "Hàng Việt Nam chất lượng cao" với giảm hấp dẫn lên đến 43%. Nhiều sản phẩm đến từ các thương hiệu quen thuộc như Vinamilk, Trung Nguyên, Duy Tân,…đều đồng loạt giảm giá mạnh. Đây là dịp lý tưởng để các gia đình mua sắm những sản phẩm chất lượng cao và giàu giá trị truyền thống với mức giá siêu tiết kiệm.

Nhiều mặt hàng áp dụng mức giảm giá sâu lên đến 50%

Chị Ngọc (45 tuổi, Hà Nội), một khách hàng thường xuyên mua sắm tại LOTTE MART hào hứng chia sẻ: "Tôi luôn ấn tượng với những ý tưởng khuyến mãi mà LOTTE MART mang cho người tiêu dùng đến mỗi dịp lễ. Chương trình mừng Đại lễ năm nay không chỉ giàu cảm xúc, mà còn khơi gợi niềm tự hào dân tộc qua các thương hiệu Việt lâu đời, gắn bó với nhiều thế hệ. Đặc biệt, các chương trình khuyến mãi của LOTTE MART trong những ngày lễ lớn luôn giảm giá sâu, áp dụng đa dạng ngành hàng, giúp người tiêu dùng mua sắm thật sự tiết kiệm."

Nhân đôi ưu đãi dành riêng cho khách hàng thành viên

Với LOTTE MART, khách hàng thành viên luôn là "trái tim" của mọi chương trình. Dịp Đại lễ 2/9, nhóm khách hàng thân thiết này tiếp tục được nhân đôi ưu đãi, vừa hưởng khuyến mãi chung, vừa tận hưởng đặc quyền riêng.

Ưu đãi nhân đôi dành riêng cho khách hàng thành viên của LOTTE MART

Bên cạnh chương trình thường xuyên bao gồm "Giá sốc" và "Siêu Coupon Siêu rẻ", kéo dài từ 20/8 – 9/9, cho phép khách hàng thành viên có hóa đơn đạt đủ điều kiện có thể mua các sản phẩm được giảm giá đặc biệt. Ngoài ra, vào ngày thành viên L-Day (ngày 9 hàng tháng), nhóm khách hàng này còn được nhân 5 điểm tích lũy (giới hạn tối đa 250.000 điểm tích lũy/thành viên/ngày), có thể sử dụng cho các lần mua sắm tiếp theo.

Bên cạnh đó, từ ngày 22 – 31/08, khách hàng thành viên có hóa đơn mua hàng tại khu vực tự chọn đạt đủ điều kiện sẽ nhận thêm khuyến mại từ LOTTERIA, LOTTE Cinema, Highlands Coffee, Kohaku Udon & Ramen (chi tiết chương trình tham khảo tại cửa hàng). Đặc biệt, trong hai ngày 28 và 29/08, khách hàng thành viên có hóa đơn từ 800.000 đồng sẽ được tặng voucher giảm 80.000 đồng cho lần mua sắm kế tiếp.

Nhiều sản phẩm in cờ Tổ Quốc được bày bán góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong dịp Đại lễ Quốc khánh 2/9

"Với nhiều ưu đãi lớn, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng và gia đình một mùa lễ hội mua sắm thật tiết kiệm, trọn vẹn niềm vui và nhiều trải nghiệm đáng nhớ bên nhau. Ngoài ra, việc tập trung ưu đãi cho các thương hiệu Việt lâu đời cũng là cách LOTTE MART thể hiện cam kết đồng hành, gìn giữ và tôn vinh những giá trị bền vững mà các doanh nghiệp Việt Nam đã dày công xây dựng, gắn liền với hành trình phát triển của đất nước. Chúng tôi cũng khuyến khích người tiêu dùng đăng ký trở thành khách hàng thành viên để tận hưởng tối đa các quyền lợi và ưu đãi trong dịp này," đại diện LOTTE MART cho biết.

Điểm ấn tượng nữa khi đến LOTTE Mart trong dịp này, người tiêu dùng không chỉ được săn giá siêu hời, mà còn trải nghiệm một không gian mua sắm ngập trong sắc đỏ đầy cảm xúc. Đặc biệt, trong ngày Quốc khánh 2/9, tất cả khách hàng đến mua sắm đều được tặng cờ Tổ quốc cầm tay, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến từng người dân Việt Nam./.