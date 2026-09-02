Cảnh trái ngược tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày cao điểm 2/9

Theo phương án điều hành khai thác, ngày 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ 771 chuyến bay, gồm 385 chuyến đi và 386 chuyến đến, với tổng cộng 119.159 lượt hành khách.

Đây là ngày cao điểm khách trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của PV Tiền Phong cho thấy diện mạo sân bay có phần khác với những hình dung về một ngày cao điểm: Hành khách tuy vẫn đông nhưng được phân bổ khá đều, các khu vực chức năng duy trì trật tự.

Tại khu vực nhà ga T3, hành khách kéo vali, đẩy xe hành lý di chuyển liên tục nhưng không tạo thành những dòng người chen chúc.

Khu vực quầy làm thủ tục và kiểm tra an ninh vẫn có hành khách xếp hàng, song các hàng chờ được tổ chức theo từng luồng, không xảy ra tình trạng dồn ứ.

Ở nhà ga T3, không gian rộng cùng hệ thống biển chỉ dẫn giúp dòng khách di chuyển khá thuận lợi. Nhiều khu vực phía trước quầy thủ tục còn giữ được khoảng trống lớn, tạo cảm giác vắng hơn so với dự báo về một ngày cao điểm.

Tại nhà ga T3, các khu vực đón trả khách cũng không ghi nhận cảnh phương tiện nối dài. Việc phân luồng, bố trí khu vực đón xe cá nhân và xe dịch vụ giúp hành khách nhanh chóng rời sân bay.

Tại nhà ga quốc tế T2, không khí nhộn nhịp hơn khi các chuyến bay từ nước ngoài liên tục hạ cánh trong khung giờ cao điểm. Lượng khách dồn về khu vực nhận hành lý khiến nhiều băng chuyền trở nên đông đúc.

Theo ghi nhận của PV trong khung giờ khoảng 11h-12h, hàng trăm hành khách tập trung tại khu vực băng chuyền để chờ nhận hành lý. Tại một số băng chuyền, dòng người đứng kín quanh khu vực chờ, nhiều hành khách phải đợi khá lâu mới lấy được vali. Thời gian chờ có lúc kéo dài khoảng 30 phút.

Anh Phẩm Văn Nhân - hành khách từ Hong Kong về TPHCM sáng 2/9 - cho biết chuyến bay hạ cánh gần như đúng giờ, thủ tục nhập cảnh diễn ra tương đối nhanh. Tuy nhiên, anh phải chờ gần 30 phút mới nhận được hành lý. “Khu vực băng chuyền lúc đó khá đông nhưng mọi người vẫn đứng chờ trật tự, không xảy ra chen lấn”, anh Nhân nói.

Theo ghi nhận, tình trạng đông khách tại ga quốc tế chủ yếu tập trung vào thời điểm nhiều chuyến bay hạ cánh gần nhau. Khi hành khách lần lượt nhận hành lý và rời khỏi khu vực, lượng người tại các băng chuyền nhanh chóng giảm.

Phía ngoài nhà ga quốc tế T2, lượng người đến đón thân nhân cũng tăng. Tại sảnh đến, nhiều người đứng chờ, liên tục theo dõi thông tin chuyến bay hoặc hướng mắt về phía cửa ra để tìm người thân.

Dù vậy, khu vực sảnh đến ga quốc tế vẫn duy trì tương đối thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Một điểm đáng chú ý trong ngày cao điểm là khu vực đón xe. Tại các khu vực dành cho xe cá nhân, xe hợp đồng và phương tiện dịch vụ, việc phân luồng được tổ chức rõ ràng. Hành khách kéo vali, đẩy xe hành lý ra khu vực đón xe mà không phải đứng chờ thành hàng dài.

Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất thấp hơn dự báo

Theo phương án điều hành khai thác của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 2/9, sân bay dự kiến phục vụ 771 chuyến bay, gồm 385 chuyến đi và 386 chuyến đến.

Trong đó, chiều đi có 231 chuyến quốc nội và 154 chuyến quốc tế. Ở chiều đến, sân bay dự kiến khai thác 229 chuyến quốc nội và 157 chuyến quốc tế.

Tổng lượng hành khách qua cảng trong ngày dự kiến đạt 119.159 lượt. Chiều đi có khoảng 54.166 khách, trong khi chiều đến dự kiến đạt 64.993 khách.

Theo kế hoạch, nhà ga T1 dự kiến khai thác 175 chuyến bay, phục vụ hơn 27.800 hành khách. Nhà ga T3 khai thác 285 chuyến, với khoảng 40.200 hành khách. Nhà ga T2 phục vụ các chuyến bay quốc tế, dự kiến khai thác 300 chuyến với hơn 51.000 lượt khách.

Trước đó, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo ngày 2/9 là cao điểm khách đến, với khoảng 135.000 hành khách qua sân bay.

Như vậy, số khách dự kiến trong phương án khai thác mới thấp hơn khoảng 15.841 lượt, tương đương giảm gần 12% so với dự báo trước đó.

Trong ngày cao điểm, các đơn vị khai thác tại sân bay tiếp tục được yêu cầu chủ động phương án phục vụ, bảo đảm an toàn, thông suốt và hạn chế ùn ứ tại các khu vực nhà ga.

Theo Cục Hàng không Việt Nam việc tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các sân bay và chuyến bay trên cả nước áp dụng đến hết ngày 4/9. Các Cảng vụ hàng không có trách nhiệm thông báo yêu cầu này đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và các hãng hàng không nước ngoài đang hoạt động. Nếu xảy ra sự việc bất thường hoặc sự cố liên quan đến an ninh hàng không, các đơn vị phải báo cáo ngay sau khi phát hiện, theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam.

Hữu Huy - Lê Nhàn