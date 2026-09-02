Người dân Quảng Ninh chụp ảnh 'check-in' mừng lên thành phố

Anh Hưng, nhiếp ảnh gia tại Quảng Ninh cho biết, những ngày này, anh nhận được nhiều lịch đặt chụp ảnh cá nhân hoặc nhóm nhỏ. Khách lựa chọn phong cách áo dài hoặc áo cờ đỏ sao vàng cùng với các phụ kiện như khăn, nón, cờ... thể hiện tình yêu đất nước. "Nhiều khách du lịch đến từ Hà Nội, Hưng Yên hay Bắc Ninh, đặc biệt là trong Nam như Sài Gòn khi ra đây cũng gọi hẹn lịch trước với tôi để thuê chụp ảnh. Mỗi ca chụp ảnh khoảng 2 - 3 tiếng, tại 1 - 2 địa điểm tùy khách lựa chọn nhưng thường sẽ tập trung ở khu vực Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh", anh Hưng chia sẻ.