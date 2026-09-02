Người dân Quảng Ninh chụp ảnh 'check-in' mừng lên thành phố
|
Theo Quốc Nam 02-09-2026 - 14:04 PM |
Xã hội
Hòa chung niềm vui Tết Độc lập và sự kiện quê hương trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, người dân Quảng Ninh diện áo dài hoặc áo phông cờ đỏ sao vàng đến những nơi là biểu tượng như Bảo tàng, Quảng trường, đường bao biển ven biển để chụp ảnh 'check-in'.
01-01-2060
01-09-2026
01-09-2026
Những ngày này, người dân Quảng Ninh đổ dồn về nhiều địa điểm như Quảng trường 30 tháng 10, Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh hay Công viên hoa Hạ Long để chụp ảnh 'check-in' mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, đặc biệt là ghi lại dấu ấn Quảng Ninh chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.
Ghi nhận của PV Tiền Phong, người dân trong bộ trang phục áo dài đầy màu sắc, với phụ kiện là kẹp tóc hay khăn choàng hình Tổ quốc chụp ảnh ngay bên những hiện vật gắn với quá trình bảo vệ, xây dựng tỉnh Quảng Ninh.
Nhiều dịch vụ như bán cờ cầm tay, sticker, hay chụp ảnh lấy ngay nở rộ trong những ngày này. Theo ghi nhận, mỗi lá cờ có giá khoảng 10.000 - 15.000 đồng, còn dịch vụ chụp ảnh lấy ngay có giá khoảng 35.000 đồng/tấm.
Anh Hưng, nhiếp ảnh gia tại Quảng Ninh cho biết, những ngày này, anh nhận được nhiều lịch đặt chụp ảnh cá nhân hoặc nhóm nhỏ. Khách lựa chọn phong cách áo dài hoặc áo cờ đỏ sao vàng cùng với các phụ kiện như khăn, nón, cờ... thể hiện tình yêu đất nước. "Nhiều khách du lịch đến từ Hà Nội, Hưng Yên hay Bắc Ninh, đặc biệt là trong Nam như Sài Gòn khi ra đây cũng gọi hẹn lịch trước với tôi để thuê chụp ảnh. Mỗi ca chụp ảnh khoảng 2 - 3 tiếng, tại 1 - 2 địa điểm tùy khách lựa chọn nhưng thường sẽ tập trung ở khu vực Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh", anh Hưng chia sẻ.
Bối cảnh chụp ảnh chính là những bức tranh, phù điêu cùng các hiện vật trong khuôn viên Bảo tàng mang chủ đề Bác Hồ, gắn liền với hoạt động cách mạng đấu tranh của công nhân, nhân dân vùng Mỏ anh hùng.
Chị Tuyết, trú phường Móng Cái 1 cho biết, chị cùng nhóm bạn về đây để chụp bộ ảnh để mừng Tết Độc lập. Các địa điểm chị và nhóm bạn chụp ảnh gồm khu trưng bày lịch sử cách mạng của Bảo tàng Quảng Ninh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
"Năm nay đặc biệt hơn, khi ngay ngày đầu tiên của tháng 9 thì Quảng Ninh được công nhận là Thành phố trực thuộc Trung ương nên tôi muốn ghi dấu lại kỷ niệm này và cũng là ghi trong lòng lời tri ân tới các bậc tiền nhân, các Anh hùng - Liệt sĩ trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước", chị Tuyết chia sẻ.
Nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ dịp đặc biệt này để ghi lại dấu ấn ngay trước khuôn viên Bảo tàng.
Một nữ sinh trú tại phường Hạ Long cho biết, cô với bạn và mẹ cùng diện áo dài trắng để chụp ảnh.
Số khác thì chọn khuôn viên đường bao biển bên bờ di sản vịnh Hạ Long để chụp ảnh 'check-in'.
Người dân chụp ảnh cùng cánh buồm ba vách đỏ thắm trên vịnh Hạ Long, đối diện Công viên hoa Hạ Long trong những ngày Quảng Ninh lên thành phố trực thuộc Trung ương.
Nhiều em nhỏ tranh thủ những ngày cuối đợt nghỉ Hè được cha mẹ đưa đi chụp ảnh. "Đây là dịp đặc biệt nên cả hai mẹ con đều muốn ghi dấu lại kỷ niệm này. Tôi mong con tôi sau khi trưởng thành sẽ là công dân có ích của TP. Quảng Ninh", chị Nguyễn Thị Thêm (phường Bãi Cháy) chia sẻ.
Người phụ nữ duyên dáng trong tà áo dài trắng truyền thống trong ngày Tết Độc lập và Quảng Ninh lên thành phố.
Người dân cùng khách du lịch chụp ảnh ngay cạnh máy bay Mic-21 và tổ hợp phòng không.
Theo
Tiền phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/nguoi-dan-quang-ninh-chup-anh-check-in-mung-len-thanh-pho-post1873012.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM