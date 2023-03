Cạnh tranh bán lẻ ngày càng khốc liệt

Cuối tháng 2, ông Yol Phokasub, Giám đốc điều hành của Central Retail Corporation (Thái Lan), công bố kế hoạch nâng tổng giá trị đầu tư lên 50 tỉ baht (1,45 tỉ USD) trong giai đoạn 2023 - 2027 để tăng gấp đôi số lượng cửa hàng lên 600 và có mặt trên 57/63 tỉnh, thành của Việt Nam. Đại gia này đặt tham vọng trở thành nhà bán lẻ đa kênh số 1 ngành thực phẩm và số 2 mảng bất động sản - trung tâm thương mại tại Việt Nam vào năm 2027.

Tăng tốc đầu tư

Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc điều hành Central Retail Việt Nam, cho biết công ty đang phát triển 3 ngành hàng tại Việt Nam gồm thực phẩm (đại siêu thị GO!, Tops Market, cửa hàng Mini go! và chuỗi Lanchi Mart); bất động sản (bao gồm 39 Trung tâm thương mại GO!) và ngành hàng phi thực phẩm gồm Nguyễn Kim, Supersports, Kubo và ROBINS.

"Central Retail Việt Nam đã chuẩn bị đầu tư 6.000 tỉ baht vào năm 2023 để phát triển kinh doanh, củng cố vị trí và chiếm thị phần các lĩnh vực kinh doanh trên toàn quốc. Nhiều siêu thị, cửa hàng ẽ được mở mới trong năm nay, song song với đó là phát triển nền tảng khách hàng thân thiết nhằm tăng hiệu quả và tiếp cận thông tin chi tiết về người tiêu dùng để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp tốt hơn" - ông Olivier Langlet thông tin.

Một doanh nghiệp (DN) bán lẻ đến từ Nhật Bản sở hữu hệ thống trung tâm mua sắm, trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị cùng hàng chục cửa hàng chuyên doanh, siêu thị vừa và nhỏ tại Việt Nam… là AEON Việt Nam cũng đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới để tăng điểm tiếp xúc với khách hàng, đẩy mạnh thương mại điện tử nhằm phục vụ xu hướng mua sắm trực tuyến đang tăng mạnh.



Không tiết lộ con số đầu tư cụ thể nhưng ông Furusawa Yasuyuki, Tổng Giám đốc Công ty AEON Việt Nam, cho hay đã dành một khoản ngân sách phù hợp để hiện thực hóa kế hoạch tăng trưởng doanh thu bằng hoặc cao hơn năm 2022. Cụ thể, công ty sẽ tập trung vào các trung tâm mua sắm lớn với nhiều dịch vụ theo mô hình một điểm đến đa tiện ích cho khách hàng. Công ty cũng sẽ thí điểm mô hình siêu thị quy mô vừa thông qua việc đưa vào hoạt động 2-3 siêu thị quy mô khoảng 5.000 m2; tập trung đẩy mạnh mô hình siêu thị nhỏ để phục vụ tính tiện lợi cho khách hàng; cân nhắc mở một số điểm bán ở nội thành TP HCM, TP Thủ Đức và một số quận, huyện khác. Song song đó, là tiếp tục hoạt động cải tiến, làm mới không gian bán hàng, tăng trưởng nhãn hàng riêng và triển khai mạnh mẽ mảng thương mại điện tử… "Những hoạt động này cần được triển khai đúng kế hoạch và tiến độ để tạo nền tảng cho tăng trưởng" - tổng giám đốc Aeon Việt Nam nhấn mạnh.

Chuỗi bán lẻ khác đến từ Thái Lan là MM Mega Market Việt Nam cũng đang tích cực làm việc với chính quyền các tỉnh, thành để xem xét việc mở điểm bán mới, không những tại các thành phố lớn mà còn tại các thành phố cấp 2, cấp 3 để mở những siêu thị với quy mô nhỏ hơn với diện tích khoảng 2.000 - 3.000 m2 hoặc mở các trung tâm giao hàng dành cho khách hàng Horeca (khách sạn, nhà hàng). Mới nhất là Phan Thiết và Thanh Hoa Depot tại khu vực du lịch phổ biến.

Chăm sóc kỹ về giá

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng bất chấp những bất ổn, kỳ vọng GDP của Việt Nam năm nay sẽ tăng trưởng ở mức 6,7%, đưa Việt Nam trở thành thị trường phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Cùng với đó, dân số tiếp tục tăng, sự phát triển của các kênh phân phối bán hàng hiện đại và lượng du khách quốc tế ngày càng tăng… là những tín hiệu tích cực để các DN phân phối tiếp tục rót vốn "khủng" để tăng đầu tư.

Thực tế, sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường hậu COVID-19 càng khiến cuộc đua giữa các nhà bán lẻ trở nên gay gắt hơn. Những DN lớn như AEON, Saigon Co.op, Central Retail, Thaco, Lotte mart, Wincomerce… đều đang tập trung nguồn lực để phát triển, gia tăng thị phần.

Theo các chuyên gia, sẽ có những sự thay đổi lớn về mặt sản phẩm, nhu cầu với sản phẩm lẫn tương tác giữa DN, nhân viên kinh doanh với khách hàng. Những DN có thể đón đầu và đáp ứng được những thay đổi của thị trường sẽ có sự tăng trưởng rất mạnh mẽ.

Tuy vậy, trước mắt, trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống xã hội và tác động trực tiếp đến túi tiền lẫn hành vi mua sắm của người tiêu dùng, các DN đang tập trung đánh mạnh về giá để thu hút khách.

Chẳng hạn, AEON đẩy mạnh hơn việc giữ ổn định về giá đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hằng ngày. "Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh chương trình EDLP (Everyday Low Price - Giá tốt - giá thấp mỗi ngày) để mang đến các sản phẩm thiết yếu được người tiêu dùng lựa chọn sử dụng nhiều với mức giá phù hợp. Đối với chương trình này, thông thường, khoảng 3 tháng 1 lần, AEON sẽ rà soát và thay đổi danh mục sản phẩm ưu đãi để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Đây cũng là một trong những chương trình mang lại hiệu quả thiết thực, được khách hàng yêu thích và đánh giá cao" - ông Furusawa Yasuyuki nói.

MM Mega Market Việt Nam làm việc với đối tác và nhà cung cấp để có thể kiểm soát được giá cả hàng hóa, giải tỏa phần nào mối bận tâm của người tiêu dùng về lạm phát. "MM Mega Market đã khởi động chương trình "Chợ sỉ hiện đại" dành cho một số sản phẩm tươi sống như rau củ, cá và thịt. Các sản phẩm được chọn trong chương trình luôn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và có giá bán cạnh tranh với chợ sỉ nên cực kỳ hấp dẫn với khách hàng DN và cả hộ gia đình. Bước đầu, chúng tôi ghi nhận doanh số tăng và sự hài lòng của khách hàng đối với chương trình này" - ông Bruno Jousselin, Tổng Giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam, chia sẻ.