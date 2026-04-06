Cạnh tranh bằng giá trị thực cùng hệ sinh thái 15 năm Kamax

Đánh dấu cột mốc 15 năm phát triển vững chắc, thương hiệu Sơn Kamax mang đến lời giải đột phá với bộ đôi Balance Pine & Balance Silk, mở ra cơ hội kinh doanh sinh lời bền vững cho mạng lưới nhà phân phối.

15 năm vững bước và lời giải thoát khỏi vòng xoáy "cạnh tranh bằng giá"

Thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là ngành sơn nước, đang bước vào giai đoạn thanh lọc và tái cấu trúc mạnh mẽ. Thực tế cho thấy, nhiều đại lý hiện nay vẫn duy trì tư duy bán hàng kiểu cũ: Đẩy mạnh các dòng sản phẩm giá rẻ để dễ dàng cạnh tranh và giữ chân khách hàng. Tuy nhiên, mặt trái của chiến lược này là biên lợi nhuận trên mỗi đơn hàng vô cùng mỏng, tốn nhiều công sức vận hành, tư vấn nhưng hiệu quả tài chính thu về không tương xứng.

Hơn ai hết, thương hiệu Sơn Kamax – với bề dày 15 năm đồng hành cùng hàng ngàn đại lý trên toàn quốc – thấu hiểu sâu sắc "nỗi đau" này. Bước sang năm 2026, Kamax nhận định thị hiếu của người tiêu dùng đã thay đổi. Khách hàng hiện đại không còn mua một thùng sơn chỉ vì giá rẻ; họ sẵn sàng chi trả cao hơn để mua sự an tâm, trải nghiệm sống và tính thẩm mỹ dài lâu.

Chính vì vậy, nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, thay vì tiếp tục cuốn vào cuộc chiến về giá, Kamax chọn cách kiến tạo ra một sân chơi mới, nơi các đại lý có thể tối ưu hóa lợi nhuận thông qua việc phân phối các dòng sản phẩm mang lại giá trị thực sự khác biệt.

Bộ đôi Balance Pine & Balance Silk: "Vũ khí" chốt sale tối đa hóa lợi nhuận

Đóng vai trò là hạt nhân trong chiến lược bứt phá 2026, Kamax chính thức giới thiệu bộ đôi sơn cao cấp thế hệ mới: Balance Pine & Balance Silk.

Sự ra đời của bộ đôi này xuất phát từ việc giải quyết triệt để hai nhu cầu lớn nhất của mọi công trình:

Với ngoại thất (Balance Pine - K006): Khách hàng cần một lớp bảo vệ đanh thép trước thời tiết cực đoan. Mang thông điệp "Cốt Tùng vững chãi", màng sơn Pine sở hữu độ phủ cao, chống tia UV và chống rêu mốc vượt trội. Đại lý hoàn toàn tự tin cam kết với chủ nhà về độ bền màu và khả năng bảo vệ mặt tiền lên tới hàng chục năm.

Với nội thất (Balance Silk - K005): Khách hàng cần sự tinh tế và tiện dụng. Với "Sắc Lụa kiêu sa", màng sơn Silk mang lại hiệu ứng mượt mà như tơ lụa, độ bóng ánh tơ sang trọng cùng khả năng chùi rửa tối ưu, đánh trúng tâm lý của những gia chủ yêu cầu cao về thẩm mỹ không gian sống.

Với những tính năng ưu việt có thể dễ dàng chứng minh trực quan (như test độ cứng, test khả năng lau chùi vết bẩn), Pine & Silk giúp đại lý chốt sale nhanh chóng, gia tăng giá trị trung bình trên mỗi đơn hàng (Ticket size), từ đó kéo giãn biên độ lợi nhuận một cách đáng kể.

Hệ sinh thái kinh doanh bền vững và lời cam kết tương lai

Yếu tố giữ chân đối tác của Kamax không chỉ nằm ở một sản phẩm tốt, mà là một hệ sinh thái kinh doanh toàn diện. Chặng đường 15 năm tới, Kamax cam kết không để các đại lý phải "tự bơi" trên thị trường.

Thay vào đó, hãng cung cấp các giải pháp công nghệ tiên phong như công cụ "Kamax Phối màu AI" – giúp đại lý biến bản vẽ thô thành tuyệt phẩm 3D chỉ trong tích tắc, tạo trải nghiệm mua sắm độc đáo cho chủ nhà. Cùng với đó là các gói hậu thuẫn mạnh mẽ về chiến dịch truyền thông quốc gia, chính sách chiết khấu lũy tiến hấp dẫn và các chương trình trả thưởng bằng hàng hóa với giá trị lớn (như các gói kích cầu Pro, Pro Max được tung ra ngay đầu năm 2026).

Sự ra mắt của Balance Pine & Balance Silk nhân dịp 15 năm thương hiệu chính là lời khẳng định đanh thép của Sơn Kamax: Sẵn sàng vươn lên vị thế dẫn dắt xu hướng. Lựa chọn đồng hành cùng Kamax ngày hôm nay chính là khoản đầu tư chắc chắn nhất để các nhà phân phối, đại lý xây dựng một sự nghiệp kinh doanh thịnh vượng và "Vững chắc tương lai!".