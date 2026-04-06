VSP bắt tay PSD, tạo công thức mới đưa công nghệ Việt phủ sóng mọi gia đình

Ánh Dương | 06-04-2026 - 15:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Việc VSP - thương hiệu công nghệ có 19 năm kinh nghiệm - chính thức bắt tay cùng "ông lớn" phân phối PSD được kỳ vọng sẽ tạo ra một chuẩn mực mới về cung ứng và dịch vụ hậu mãi trong ngành linh kiện máy tính và Tivi tại Việt Nam.

Trong bức tranh ICT Việt Nam, VSP không phải là cái tên xa lạ. Với 19 năm thâm nhập thị trường, doanh nghiệp này đang nắm giữ những con số ấn tượng: 18% thị phần linh kiện IT và 7% thị phần Tivi. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tham vọng nâng tỷ trọng này lên lần lượt 25% và 10% trong 5 năm tới, VSP cần một đòn bẩy phân phối đủ mạnh.Sự kiện trao chứng nhận ngày 03/04 tại Hotel Nikko Saigon đánh dấu việc PSD chính thức trở thành đối tác phân phối chiến lược của VSP. Đây là sự kết hợp giữa một bên làm chủ công nghệ, sản phẩm (VSP) và một bên có năng lực vận hành, minh bạch tài chính và mạng lưới bao phủ toàn quốc (PSD).

Điểm khác biệt trong chiến lược của VSP là triết lý: "Chăm sóc sau bán hàng là chiến lược - không phải chi phí". Việc hợp tác với PSD giúp VSP tối ưu hóa chuỗi cung ứng, đảm bảo hàng hóa đến tay đại lý nhanh nhất với chính sách hậu mãi đồng nhất.

Lãnh đạo VSP đã đưa ra cam kết mạnh mẽ

Hãng VSP và các đối tác cam kết đồng lòng vì mục tiêu chung

Liên minh VSP x PSD không chỉ hướng tới mục tiêu ngắn hạn về doanh số. Đây là bước chuẩn bị kỹ lưỡng về nền tảng quản trị và phân phối để thương hiệu Việt tự tin cạnh tranh sòng phẳng với các tập đoàn đa quốc gia và từng bước tiến quân sang thị trường Đông Nam Á.

Ánh Dương

Cạnh tranh bằng giá trị thực cùng hệ sinh thái 15 năm Kamax

Khi 'Top 1 tốc độ' hội ngộ: VĐV số 1 Anna Leigh Waters đến MB

Nina Ecom Center bổ nhiệm hai thành viên Hội đồng Quản trị, chuẩn bị cho kế hoạch gọi vốn năm 2026

18:30 , 05/04/2026
Tăng huyết áp đang trẻ hóa và thường chỉ được phát hiện khi đã có biến chứng nặng

22:00 , 04/04/2026
EVF tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026

08:00 , 04/04/2026
Đại học Western Sydney: Những chỉ số nổi bật trên các bảng xếp hạng 2026

08:00 , 04/04/2026

