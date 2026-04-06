VSP bắt tay PSD, tạo công thức mới đưa công nghệ Việt phủ sóng mọi gia đình

Trong bức tranh ICT Việt Nam, VSP không phải là cái tên xa lạ. Với 19 năm thâm nhập thị trường, doanh nghiệp này đang nắm giữ những con số ấn tượng: 18% thị phần linh kiện IT và 7% thị phần Tivi. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tham vọng nâng tỷ trọng này lên lần lượt 25% và 10% trong 5 năm tới, VSP cần một đòn bẩy phân phối đủ mạnh.Sự kiện trao chứng nhận ngày 03/04 tại Hotel Nikko Saigon đánh dấu việc PSD chính thức trở thành đối tác phân phối chiến lược của VSP. Đây là sự kết hợp giữa một bên làm chủ công nghệ, sản phẩm (VSP) và một bên có năng lực vận hành, minh bạch tài chính và mạng lưới bao phủ toàn quốc (PSD).

Điểm khác biệt trong chiến lược của VSP là triết lý: "Chăm sóc sau bán hàng là chiến lược - không phải chi phí". Việc hợp tác với PSD giúp VSP tối ưu hóa chuỗi cung ứng, đảm bảo hàng hóa đến tay đại lý nhanh nhất với chính sách hậu mãi đồng nhất.

Lãnh đạo VSP đã đưa ra cam kết mạnh mẽ

Hãng VSP và các đối tác cam kết đồng lòng vì mục tiêu chung

Liên minh VSP x PSD không chỉ hướng tới mục tiêu ngắn hạn về doanh số. Đây là bước chuẩn bị kỹ lưỡng về nền tảng quản trị và phân phối để thương hiệu Việt tự tin cạnh tranh sòng phẳng với các tập đoàn đa quốc gia và từng bước tiến quân sang thị trường Đông Nam Á.