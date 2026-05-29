Cảnh tượng bất ngờ trong nhà của đôi vợ chồng ở Bắc Ninh giữa ngày nắng 40 độ

Mới đây, hình ảnh khoảng 20 người nằm chật kín trên sàn nhà trong một ngôi nhà ở phường Đình Bảng, tỉnh Bắc Ninh lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Người chia sẻ bức ảnh viết: “ Trưa nay trời nóng quá, nên em mời các bác công nhân làm đường vào nhà nằm điều hòa cho mát ạ ”.

Bức ảnh đã lập tức nhận được lượt tương tác lớn, rất nhiều người đã chia sẻ, để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ, trân quý tấm lòng của chủ nhà.

“ Trời nắng nóng thế này thương nhất là những người phải làm việc ở ngoài trời. Đi làm mệt được giấc ngủ trưa, nghỉ ngơi trong điều hòa thế này sẽ đỡ hơn rất nhiều. Cảm ơn tấm lòng của chị, đúng là mát lòng mát dạ ”, cư dân mạng bình luận.

Gần 20 người công nhân đã được gia đình chị Hạnh mời vào nhà nghỉ ngơi sau nửa ngày làm việc dưới trời nắng gay gắt.

Được biết, ngôi nhà trên là của gia đình anh Quân, chị Hạnh. Thông tin trên báo Dân trí cho hay, trưa ngày 27/5, giữa trời nắng như đổ lửa, chứng kiến cảnh gần 20 người công nhân làm đường ăn tạm suất cơm hộp rồi nghỉ ngơi, vợ chồng anh Quân, chị Hạnh không đành lòng. Anh Quân đã chủ động mời mọi người vào nhà nghỉ trưa cho mát.

Sau đó, 20 người công nhân đã vui vẻ vào nhà anh Quân nghỉ ngơi từ 11 giờ 30 đến 14 giờ. Trong căn phòng khách rộng hơn 20m2, anh Quân lau sạch nền nhà cho mọi người có chỗ nằm tạm. Gia đình đã bật 2 điều hòa công suất lớn để tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi thoải mái sau một buổi sáng làm việc vất vả dưới trời nắng hầm hập.

Chị Hạnh bộc bạch, chị chỉ nghĩ đơn giản rằng, thời tiết nắng nóng như vậy, nếu như những người công nhân có chỗ nghỉ để lấy sức thì cơ thể mới được phục hồi cho ca làm việc buổi chiều. Khi đăng bức hình lên trang cá nhân, nữ chủ nhà chỉ muốn lưu giữ làm kỷ niệm nhưng không ngờ lại nhận được lượng tương tác lớn như vậy.

Ngày 28/5, nhóm công nhân vẫn tiếp tục làm việc tại khu vực gần nhà chị Hạnh, nhưng đến trưa thì họ đã di chuyển sang xóm khác do khu này đã hoàn thiện. Nữ chủ nhà tâm sự, nếu các bác còn làm ở đây thì gia đình chị cũng sẽ vẫn mời mọi người vào nghỉ ngơi bình thường.