Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh tượng bất ngờ trong nhà của đôi vợ chồng ở Bắc Ninh giữa ngày nắng 40 độ

| | Lifestyle

Khoảng 20 người nằm chật kín dưới sàn phòng khách nhà chị Hạnh.

Mới đây, hình ảnh khoảng 20 người nằm chật kín trên sàn nhà trong một ngôi nhà ở phường Đình Bảng, tỉnh Bắc Ninh lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Người chia sẻ bức ảnh viết: “ Trưa nay trời nóng quá, nên em mời các bác công nhân làm đường vào nhà nằm điều hòa cho mát ạ ”.

Bức ảnh đã lập tức nhận được lượt tương tác lớn, rất nhiều người đã chia sẻ, để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ, trân quý tấm lòng của chủ nhà.

Trời nắng nóng thế này thương nhất là những người phải làm việc ở ngoài trời. Đi làm mệt được giấc ngủ trưa, nghỉ ngơi trong điều hòa thế này sẽ đỡ hơn rất nhiều. Cảm ơn tấm lòng của chị, đúng là mát lòng mát dạ ”, cư dân mạng bình luận.

Gần 20 người công nhân đã được gia đình chị Hạnh mời vào nhà nghỉ ngơi sau nửa ngày làm việc dưới trời nắng gay gắt.

Được biết, ngôi nhà trên là của gia đình anh Quân, chị Hạnh. Thông tin trên báo Dân trí cho hay, trưa ngày 27/5, giữa trời nắng như đổ lửa, chứng kiến cảnh gần 20 người công nhân làm đường ăn tạm suất cơm hộp rồi nghỉ ngơi, vợ chồng anh Quân, chị Hạnh không đành lòng. Anh Quân đã chủ động mời mọi người vào nhà nghỉ trưa cho mát.

Sau đó, 20 người công nhân đã vui vẻ vào nhà anh Quân nghỉ ngơi từ 11 giờ 30 đến 14 giờ. Trong căn phòng khách rộng hơn 20m2, anh Quân lau sạch nền nhà cho mọi người có chỗ nằm tạm. Gia đình đã bật 2 điều hòa công suất lớn để tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi thoải mái sau một buổi sáng làm việc vất vả dưới trời nắng hầm hập.

Chị Hạnh bộc bạch, chị chỉ nghĩ đơn giản rằng, thời tiết nắng nóng như vậy, nếu như những người công nhân có chỗ nghỉ để lấy sức thì cơ thể mới được phục hồi cho ca làm việc buổi chiều. Khi đăng bức hình lên trang cá nhân, nữ chủ nhà chỉ muốn lưu giữ làm kỷ niệm nhưng không ngờ lại nhận được lượng tương tác lớn như vậy.

Ngày 28/5, nhóm công nhân vẫn tiếp tục làm việc tại khu vực gần nhà chị Hạnh, nhưng đến trưa thì họ đã di chuyển sang xóm khác do khu này đã hoàn thiện. Nữ chủ nhà tâm sự, nếu các bác còn làm ở đây thì gia đình chị cũng sẽ vẫn mời mọi người vào nghỉ ngơi bình thường.

Cảnh tượng kỳ lạ 7h sáng ở Thái Nguyên: Trời vẫn tối đen như mực, người dân phải bật đèn pha di chuyền

Theo Lam Giang

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Một quốc gia vừa mở rộng nhóm khách Việt được xin visa hạn đến 10 năm

Tin vui: Một quốc gia vừa mở rộng nhóm khách Việt được xin visa hạn đến 10 năm Nổi bật

Đỉnh núi mát lạnh nhất Việt Nam: Từng chạm mốc -5°C, mang về 162,45 tỷ đồng cho tỉnh nhà

Đỉnh núi mát lạnh nhất Việt Nam: Từng chạm mốc -5°C, mang về 162,45 tỷ đồng cho tỉnh nhà Nổi bật

Phú bà trang sức Hạ A Đào bị chồng "dựa dẫm" 10 năm và bạn thân phản bội: Góc khuất hôn nhân đằng sau vỏ bọc hào môn

Phú bà trang sức Hạ A Đào bị chồng "dựa dẫm" 10 năm và bạn thân phản bội: Góc khuất hôn nhân đằng sau vỏ bọc hào môn

08:35 , 29/05/2026
Khánh Ly yêu một người ở Huế: "Có người nói vì Đông Phong mà tôi li dị, không hề đúng"

Khánh Ly yêu một người ở Huế: "Có người nói vì Đông Phong mà tôi li dị, không hề đúng"

07:45 , 29/05/2026
11 năm “tích góp” cảm xúc, 3 năm thu âm 1 album, nhạc sĩ Cường Tống viết nên tuyên ngôn nghệ thuật của những nghệ sĩ chọn đi con đường khó

11 năm “tích góp” cảm xúc, 3 năm thu âm 1 album, nhạc sĩ Cường Tống viết nên tuyên ngôn nghệ thuật của những nghệ sĩ chọn đi con đường khó

07:32 , 29/05/2026
Đầu tư MV 5 triệu đồng, nữ ca sĩ Việt có hit để đời rồi lặn mất tăm không ai biết

Đầu tư MV 5 triệu đồng, nữ ca sĩ Việt có hit để đời rồi lặn mất tăm không ai biết

07:23 , 29/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên