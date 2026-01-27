Cảnh tượng 'độc nhất vô nhị' ở điểm check-in cao nhất Mộc Châu

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ sáng sớm đến chiều muộn, đỉnh Mu Náu tấp nập du khách tìm về săn mây và lưu giữ những khoảnh khắc đặc trưng của Tây Bắc. Tại điểm check-in cao nhất Mộc Châu, du khách có thể nhâm nhi ly cà phê giữa mây ngàn và đợi hoàng hôn buông xuống.

VIDEO: Cà phê săn mây trên đỉnh núi cao nhất Mộc Châu.

Nằm ở độ cao tách biệt, đỉnh Mu Náu sở hữu tầm nhìn không giới hạn ra những dãy núi trùng điệp và thung lũng sâu của cao nguyên Mộc Châu.

Điểm săn mây này nằm ở vị trí cao, tách biệt khu dân cư, có tầm nhìn rộng ra các thung lũng và dãy núi trùng điệp. Nhờ độ cao và điều kiện thời tiết thuận lợi, vào sáng sớm mây thường hình thành dày, trôi lững lờ dưới chân núi, tạo nên khung cảnh được nhiều du khách ví như “biển mây”.

Một nhóm du khách đến từ Thanh Hóa cho biết đã di chuyển từ tối hôm trước để kịp săn mây. “Chúng tôi xem ảnh trên mạng khá lâu nên quyết định đến thử. Thực tế còn đẹp hơn tưởng tượng, mây dày và trôi rất chậm, đứng trên cao nhìn xuống thấy choáng ngợp”.

Khoảng từ 5-6h, du khách bắt đầu tập trung đông nhất. Nhiều người lựa chọn ngồi tại quán cà phê trên đỉnh núi để vừa nghỉ ngơi, vừa quan sát mây dâng. Quán được xây dựng đơn giản, chủ yếu phục vụ đồ uống nóng, đóng vai trò là điểm check-in và dừng chân hơn là một không gian cà phê quy mô lớn.

Không chỉ buổi sáng, điểm săn mây này còn thu hút khách vào buổi chiều, đặc biệt là thời điểm hoàng hôn. Từ khoảng 16h30, khi mặt trời dần lặn sau các dãy núi, bầu trời chuyển màu liên tục, tạo nên khung cảnh được nhiều du khách lựa chọn để chụp ảnh.

Anh Minh (du khách đến từ Hà Nội) cho biết đây là lần đầu anh ngắm hoàng hôn ở độ cao như vậy. “Hoàng hôn ở đây rất khác, không bị nhà cửa hay công trình che khuất. Ngồi uống cà phê, nhìn mặt trời lặn sau dãy núi khiến mình thấy thư giãn hơn hẳn”, anh Minh nói.

Theo ghi nhận, vào các ngày cuối tuần, điểm săn mây này đón hàng trăm lượt khách. Dù lượng người đông vào giờ cao điểm, không gian trên đỉnh núi vẫn giữ được nét thoáng đãng, thiên nhiên là yếu tố chính tạo nên sức hút.

Bên cạnh các điểm đến quen thuộc như đồi chè, thác nước hay bản làng, những không gian, vị trí đẹp, tầm nhìn rộng đang trở thành điểm nhấn mới, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách khi đến với cao nguyên Mộc Châu.

Theo Dương Triều

Tiền phong

