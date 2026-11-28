Người mua sắm trên khắp nước Mỹ đã xếp hàng bên ngoài các cửa hàng nhiều giờ trước khi mở cửa vào ngày Black Friday, thậm chí một số người đã có mặt từ tối Lễ Tạ ơn. Các nhà bán lẻ bao gồm Target và Lowe’s đã tung ra những phần quà tặng độc quyền tại cửa hàng, từ thẻ quà tặng cho đến những chiếc xô đựng đầy sản phẩm.

Người Mỹ xếp hàng tử đêm để săn sale Black Friday

Tại nhiều trung tâm thương mại và cửa hàng mua sắm, cảnh tượng náo nhiệt, đôi lúc là hỗn loạn cũng đã được ghi nhận. Tại một cửa hàng Zara ở Thổ Nhĩ Kỳ, tình trạng khách hàng giành giật nhau sản phẩm khuyến mãi đã được ghi lại.

Video khách hàng giành giật các món đồ sale ở Zara

Hình ảnh tại 1 cửa hàng giày ở Houston, Mỹ

"Người mua sắm ngày Black Friday xếp hàng từ sớm, nhưng đắn đo kỹ lưỡng trước khi chi tiêu"

Gino Ibus, 22 tuổi, ngồi nghỉ trên mặt đất trong khi Elmer Ibus đứng bên cạnh trong chuyến đi mua sắm vào ngày Black Friday tại trung tâm thương mại Citadel Outlets ở thành phố Commerce, ngày 27/11/2026.

Dòng người săn giảm giá đã đổ xô đến nhiều trung tâm thương mại ở Mỹ vào thứ Sáu, nhưng cách tiêu dùng dè dặt của họ lại phản ánh nỗi lo âu kinh tế ngày càng gia tăng.

Người tiêu dùng phổ thông vẫn sẵn sàng chi mạnh tay cho quà tặng dịp lễ, song họ muốn có được mức giá thật hời. Nhiều người đang rút ngắn danh sách quà tặng và dành nhiều thời gian hơn để cân nhắc khi mua sắm.

Cảnh tượng ghi nhận tại các TTTM tại Mỹ (Ảnh: LA Times)

Sự bất định về việc giá nhiên liệu cao, tình trạng lạm phát dai dẳng và trí tuệ nhân tạo sẽ làm xáo trộn nền kinh tế như thế nào đang phủ bóng đen lên niềm tin tiêu dùng.

Vào sáng thứ Sáu, người mua sắm đã xếp hàng trước các cửa hàng tại Glendale Galleria một giờ trước khi mở cửa. Dù đây là truyền thống dịp lễ đối với bà Karen Smith, cư dân thành phố Hawthorne, nhưng năm nay bà không có ý định chi tiêu nhiều.

"Chúng ta không biết năm 2027 sẽ mang đến điều gì," bà chia sẻ. "Tôi chỉ đang rất cẩn trọng với tiền bạc của mình."

Tổng mức chi tiêu dịp lễ nhìn chung vẫn đang tăng. Tuy nhiên, nhiều người mua sắm đã tranh thủ mua hàng từ trước đợt cao điểm sau Lễ Tạ ơn và dự định tiếp tục săn ưu đãi một cách chọn lọc trong các chương trình giảm giá kéo dài qua tuần tới. Hơn 80% người tiêu dùng được Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (National Retail Federation) khảo sát cho biết họ có kế hoạch thắt chặt chi tiêu, lựa chọn những món quà rẻ hơn và mua sắm cho ít người hơn.

Nguồn: CNN, LA Times, Threads