Cảnh tượng "không thở được" ghi nhận tại hàng loạt địa điểm nổi tiếng nhất Trung Quốc những ngày này

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, các điểm du lịch trên khắp Trung Quốc đã trở thành điểm nóng cho du khách đổ xô đến tham quan. Đặc biệt, các địa danh từ lâu đã nổi tiếng lịch sử cho đến những địa điểm mới nổi trên mạng xã hội đều ghi nhận tình trạng quá tải, khiến nhiều nơi phải đưa ra quyết định hạn chế lượng người vào cửa và thực hiện các biện pháp quản lý dòng người.

Đáng chú ý, tại khu vực danh thắng Yến Môn Quan ở tỉnh Sơn Tây, cảnh tượng du khách kẹt cứng và ra sức hô "hoàn vé" sau khi xếp hàng hàng giờ liền đã trở thành hình ảnh phổ biến. Cụ thể, vào ngày mùng 3 tháng 10, cổng vào phía nam của Yến Môn Quan đã phải đối mặt với lượng khách ghé thăm vượt xa dự kiến, buộc quản lý phải điều thêm hơn 20 xe buýt và 60 nhân viên để ổn định tình hình.

Khách du lịch tại cửa khẩu Yên Môn, Sơn Tây chen chúc và yêu cầu hoàn tiền.

Tương tự, tại Hà Sơn - một trong ngũ đại danh sơn của Trung Quốc, đã xuất hiện cảnh hàng ngàn du khách chờ đợi trong đêm để có thể sử dụng cáp treo xuống núi, với thời gian chờ có người lên đến 7 giờ đồng hồ.

Du khách tại Khu thắng cảnh Hoa Sơn xếp hàng để đi cáp treo xuống núi, một số người phải chờ tới 7 tiếng.

Một điểm đến khác cũng rơi vào tình trạng tương tự là cây cầu lớn tại hẻm núi Hoa Giang, tỉnh Quý Châu, nơi mới được khánh thành không lâu. Vào tối ngày mùng 2, gần một nghìn du khách đã mắc kẹt tại đây trong nhiều giờ liền. Cơ quan quản lý du lịch địa phương đã phải huy động xe công vụ để giải quyết tình trạng ùn ứ và đến 11 giờ đêm, tất cả du khách đã được di chuyển an toàn.

Khách du lịch mắc kẹt tại cầu Hoa Giang ở Quý Châu.

Trong khi đó, Tu Viện Treo ở tỉnh Sơn Tây cũng không nằm ngoài cuộc khi phải thực hiện chính sách hạn chế số lượng du khách do yêu cầu bảo tồn di tích. Mỗi ngày, chỉ có 3260 vé được bán ra và đã nhanh chóng được tiêu thụ hết chỉ sau nửa giờ mở bán, mặc dù khách du lịch đã phải xếp hàng từ 3 giờ sáng để mua vé.

Nhiều điểm du lịch khác ở Sơn Tây như Đám Mây Cung Động, Tần Tự, Hằng Sơn, Ứng Huyện Mộc Tháp và nhiều nơi khác cũng liên tục cảnh báo hạn chế người và an toàn, khuyến khích du khách lên kế hoạch cụ thể và thăm quan theo nhóm nhỏ để tránh tình trạng ùn tắc và rủi ro về an toàn.

Các sự việc trên là lời cảnh báo mạnh mẽ về việc quản lý du lịch trong mùa cao điểm, đặc biệt khi nhu cầu du lịch tăng cao sau thời gian dài hạn chế do dịch bệnh. Điều này đồng thời cũng phản ánh về cơ sở hạ tầng và khả năng đáp ứng của các điểm du lịch dưới áp lực lớn từ dòng người. Trong khi cơ quan quản lý và du khách đang tìm kiếm giải pháp để giảm bớt tình trạng này, việc chủ động phân bổ thời gian và lựa chọn điểm đến kém đông đúc có thể là một trong những biện pháp tạm thời hữu ích.

Nguồn: ETtoday