Cảnh tượng kinh hoàng khi bão số 5 (bão Kajiki) đổ bộ Trung Quốc: Cây đổ hàng loạt, giao thông tê liệt

25-08-2025 - 14:53 PM | Sống

Chiều 24/8, cơn bão Kajiki đã đổ bộ vào thành phố Tam Á (Hải Nam, Trung Quốc) với sức gió cấp 12, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Vào lúc 18 giờ ngày 24/8, bão Kajiki đã chính thức đổ bộ thành phố Tam Á, đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 12. Ngay trong tối cùng ngày, Đài khí tượng Tam Á đã phát đi cảnh báo đỏ - mức cao nhất trong thang cảnh báo bão.

Đến sáng 25/8, sau khi cơn bão đã quét qua, thành phố Tam Á ghi nhận thiệt hại nặng nề: cây cối gãy đổ hàng loạt, đường phố ngập sâu, giao thông tê liệt. Nhiều lực lượng cùng người dân địa phương đã khẩn trương tham gia công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả.

Cảnh tượng kinh hoàng khi bão số 5 (bão Kajiki) đổ bộ Trung Quốc: Cây đổ hàng loạt, giao thông tê liệt- Ảnh 1.

Đường phố Tam Á sau khi bão quét qua (Nguồn: China News)

Cảnh tượng kinh hoàng khi bão số 5 (bão Kajiki) đổ bộ Trung Quốc: Cây đổ hàng loạt, giao thông tê liệt- Ảnh 2.

Đường phố ngập, cây đổ rạp sau bão (Nguồn: China Youth Online)

Cảnh tượng kinh hoàng khi bão số 5 (bão Kajiki) đổ bộ Trung Quốc: Cây đổ hàng loạt, giao thông tê liệt- Ảnh 3.

Cây đổ rạp sau bão, giao thông tê liệt (Nguồn: China Youth Online)

Cảnh tượng kinh hoàng khi bão số 5 (bão Kajiki) đổ bộ Trung Quốc: Cây đổ hàng loạt, giao thông tê liệt- Ảnh 4.

Mưa trắng trời ở ven biển đảo Hải Nam, Trung Quốc (Nguồn: China News)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 25/8, tâm bão Kajiki ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh 100 km về phía Đông và cách Bắc Quảng Trị 130 km về phía Đông Đông Bắc. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 17; bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.

Dự kiến trong ngày hôm nay 25/8, bão Kajiki sẽ ảnh hưởng trực tiếp và đổ bộ vào đất liền khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Theo Uyên Bùi

