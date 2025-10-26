Cảnh tượng nàng thơ mùa thu ở Hồ Gươm: Khác xa Nhà Thờ Lớn!

Mùa thu Hà Nội luôn được xem là nguồn cảm hứng bất tận, trở thành dịp "vàng" để giới trẻ xuống phố check-in, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất. Tiết trời se lạnh vừa đủ, ánh nắng dịu dàng cùng bầu không khí đặc trưng "chiều lòng người" của Thủ đô khiến ai cũng muốn hòa mình vào sự mát mẻ này.

Trong khi Nhà thờ Lớn rơi vào cảnh đông nghịt, người chen chúc nhau đến mức nhiều người phải đứng chờ hoặc đi nơi khác vì không có chỗ ngồi, thì không gian quanh Hồ Gươm lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.

Video: Nhiều bạn trẻ đến check-in và tản bộ tại Hồ Gươm

Ghi nhận vào sáng chủ nhật ngày 26/10, khu vực quanh Hồ Gươm trở thành địa điểm check-in hoàn hảo nhờ thời tiết và bầu không khí rất chiều lòng người. Bầu trời xanh, mặt nước trong, cùng những cây hoa rực rỡ ven hồ tạo điều kiện lý tưởng để các bức ảnh có màu sắc sống động. Lợi thế lớn nhất của khu vực quanh Hồ Gươm là sự thoáng đãng và rộng rãi. Bóng mát từ hàng cây cổ thụ giúp không gian luôn mát mẻ, lại có gió nên dễ dàng cảm nhận được tiết trời đặc trưng của mùa thu Hà Nội, khác hẳn với sự đông đúc ở các khu vực trung tâm khác.

Thời tiết hôm nay vô cùng mát mẻ, dễ chịu

Không gian ở Hồ Gươm rộng lớn cùng vô số vị trí chụp ảnh đẹp, từ bờ hồ, ghế đá, đến những con đường rợp bóng cây, các bạn trẻ tha hồ tạo dáng, sáng tạo đủ mọi concept mà không lo vướng vào khung hình của người khác. Có nhiều bạn trẻ còn mặc áo dài, đem theo gậy chụp ảnh tác nghiệp vô cùng chuyên nghiệp. Cùng với đó, nhiều cặp đôi cũng lựa chọn địa điểm này để chụp ảnh cưới, hay các gia đình có con nhỏ đến chụp ảnh kỷ niệm.

Nhiều bạn trẻ mặc áo dài, cặp đôi và gia đình đến Hồ Gươm để chụp ảnh

Bên cạnh đó, người dân còn tản bộ ở dọc hai bên đường hay ngồi ngay bờ hồ để tụ tập trò chuyện tận hưởng trọn vẹn không khí mùa thu này.

Nhóm bạn tản bộ, chụp ảnh quanh Hồ Gươm

Đáng chú ý, thời gian này, khu vực quanh hồ còn xuất hiện một số xe đạp bán hoa tươi với các loài hoa đặc trưng của mùa thu như cúc họa mi, hoa sen, hoa cẩm tú cầu,... Điều này giúp các nàng thơ dễ dàng mua ngay một bó hoa làm đạo cụ hay đứng ngay tại xe chở hoa tranh thủ tạo dáng cho concept ảnh "mùa thu Hà Nội" đang hot với giới trẻ Hà thành.

Quanh Hồ Gươm có xe đạp bán hoa tươi

Có thể thấy, với thời tiết se lạnh dễ chịu lại không quá đông người, Hồ Gươm đang được giới trẻ Hà Thành ưu ái làm điểm đến để check-in và tận hưởng trọn vẹn sự mát mẻ, dễ chịu của mùa thu Hà Nội.