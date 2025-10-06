Cảnh tượng tại 1 trung tâm thương mại gây choáng: “Mọi thứ náo loạn đến khó tin”

Tại Trung Quốc, mới đây, một sự kiện “mưa lì xì” do trung tâm thương mại Joy City tổ chức ngày 3/10 đã biến thành cảnh hỗn loạn khi hàng trăm người chen lấn để giành phong bao.

Theo Sohu, sự kiện này được thực hiện để mừng Quốc khánh Trung Quốc, đồng thời kỷ niệm ngày thành lập của trung tâm thương mại nên thu hút rất đông khách hàng. Tuy nhiên, ngay khi sự kiện bắt đầu, đám đông đã mất kiểm soát, một người ở hàng đầu đã bị ngã, gây ra phản ứng dây chuyền khiến một số khách hàng bị xô đẩy, giẫm đạp và bị thương.

Theo lời kể của một du khách họ Vương, ngay khi bao lì xì khổng lồ được thả xuống từ trần khu sảnh chính, đám đông lập tức ùa tới. “Mọi người quá phấn khích, ai cũng muốn với tay giành lấy lì xì. Tôi bị xô đẩy, giẫm đạp đến mức chân trái bầm tím, sưng to. Không khí khi đó cực kỳ náo loạn,” chị kể.

Sự kiện “mưa lì xì” do trung tâm thương mại Joy City tổ chức ngày 3/10 đã biến thành cảnh hỗn loạn khi hàng trăm người chen lấn để giành phong bao.

Điều khiến nhiều người thêm bức xúc là sau khi chen lấn, họ phát hiện phần lớn phong bao được thả xuống không có tiền bên trong, mà chỉ nhằm tạo hiệu ứng truyền thông. Một số người cho biết cảm thấy bị “đánh lừa” và rời khỏi sự kiện trong tâm trạng thất vọng.

Đại diện Joy City sau đó đã xác nhận có du khách bị thương trong lúc tham dự chương trình. “Chúng tôi đã nỗ lực duy trì trật tự, tuy nhiên lượng khách đến vượt xa dự kiến, dẫn đến tình huống ngoài tầm kiểm soát,” phía trung tâm cho biết.

Để tránh lặp lại sự cố, ban tổ chức thông báo sẽ điều chỉnh hình thức tổ chức: các hoạt động tương tác trực tiếp được chuyển sang bốc thăm trúng thưởng ngoại tuyến từ ngày 4/10, nhằm kiểm soát mật độ người tham gia và đảm bảo an toàn cho du khách.

Đại diện Joy City sau đó đã xác nhận có du khách bị thương trong lúc tham dự chương trình và phải lên tiếng xin lỗi, lập tức điều chỉnh chương trình.

Trước đó, vào đầu năm nay, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), một vụ hỗn loạn do tranh đoạt bao lì xì tương tự cũng xảy ra sáng 23/1 khi hàng trăm người dân đổ về nhà của một doanh nhân địa phương để nhận tiền mừng Tết Nguyên đán. Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ chen lấn, giẫm đạp.

Cụ thể, sáng hôm đó, ông Sok Kong, một doanh nhân có tầm ảnh hưởng, đã tổ chức phát quà Tết tại nhà riêng. Do lượng người đổ về quá đông, tình huống hỗn loạn đã xảy ra khiến nhiều người bị ngạt thở. Hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy dòng người chen chúc, xô đẩy nhau trước cổng dinh thự rộng lớn của ông Sok Kong ở trung tâm thành phố. Một số người cao tuổi và phụ nữ đã ngã quỵ trong đám đông trước khi được nhân viên y tế đưa đi cấp cứu.

Cảnh sát địa phương xác nhận, trong số những nạn nhân thiệt mạng có hai nam và hai nữ, đều tử vong do ngạt thở và bị giẫm đạp. Năm người khác bị thương đã được chuyển đến bệnh viện gần đó để điều trị.

Ông Sok Kong được biết đến là một trong những tỷ phú hàng đầu Campuchia, sở hữu khối tài sản khổng lồ từ các lĩnh vực dầu mỏ, khách sạn và giải trí. Dinh thự nơi xảy ra vụ việc được xem là một trong những biệt thự lớn nhất thủ đô.

Đám đông hàng trăm người chen lấn xô đẩy để vào nhà đại gia Campuchia vào đầu năm 2025. Ảnh: Internet.

Chính quyền Phnom Penh sau đó đã cho biết ông Sok Kong và Thị trưởng thành phố cam kết hỗ trợ tài chính cho các gia đình nạn nhân: mỗi trường hợp tử vong sẽ được nhận 3.700 USD (hơn 90 triệu đồng), còn những người bị thương sẽ nhận 1.000 USD (khoảng 25 triệu đồng).

Việc chen lấn, xô đẩy trong các sự kiện đông người không chỉ gây mất trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Khi đám đông mất kiểm soát, chỉ một hành động đẩy nhẹ cũng có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền khiến nhiều người bị ngã, ngạt thở hoặc giẫm đạp.

Không ít vụ việc thương tâm đã xảy ra chỉ vì tâm lý nôn nóng “sợ mất phần” hay muốn giành lợi ích trước người khác.

Do đó, mỗi người cần nâng cao ý thức, giữ bình tĩnh và tuân thủ hướng dẫn của ban tổ chức, lực lượng an ninh. Việc xếp hàng trật tự, tôn trọng không gian chung không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho bản thân mà còn thể hiện văn hóa ứng xử văn minh nơi công cộng.

(Tổng hợp)