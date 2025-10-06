Tuyến đường sắt giá trị tới 110.000 tỷ đồng: Là “con rồng thép trên trời”, hành khách phải thở oxy nhưng ai cũng thấy "rất đáng"

Hành trình “chạm nóc thế giới”

Trong thời đại phương tiện hiện đại lên ngôi, từ máy bay siêu tốc đến tàu điện cao cấp, ít ai nghĩ rằng tàu hỏa, một biểu tượng của quá khứ, vẫn có thể khiến du khách say mê. Thế nhưng, với nhiều quốc gia như Nhật Bản, Pháp, Thụy Điển hay Thụy Sĩ, tàu hỏa từ lâu đã không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là “chuyến du hành trong mơ” giữa những miền đất tuyệt đẹp.

Và ở châu Á, Trung Quốc sở hữu tuyến đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng (Qinghai - Tibet Railway), một kỳ tích đáng tự hào được khánh thành năm 2006.

Đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng được xem là “huyết mạch” nối vùng cao nguyên Tây Tạng với phần còn lại của Trung Quốc, đồng thời giữ nhiều kỷ lục đáng kinh ngạc. Đây là tuyến đường sắt nằm trong top cao nhất thế giới, vượt qua dãy núi Táng Khắc Lê (Tanggula) ở độ cao tới 5.072 mét so với mực nước biển.

Vượt qua địa hình hiểm trở, nền đất đóng băng vĩnh cửu và cả khí hậu khắc nghiệt, công trình này được xem như “kỳ tích kỹ thuật” của thế kỷ 21. Mỗi kilômét đường ray là kết tinh của công nghệ hiện đại, sức người và ý chí kiên định. Tổng chi phí đầu tư có thể lên tới 4,2 tỷ USD.

Không chỉ vậy, tuyến đường sắt này còn lập kỷ lục về những cây cầu và hầm xuyên núi dài nhất thế giới. Trên suốt chiều dài gần 2.000 km, hàng trăm cây cầu và hầm được xây dựng để vượt qua sông sâu, thung lũng và đỉnh núi hiểm trở.

Những công trình như cầu Karong dài 1.200 mét hay hầm xuyên núi dài gần 2.000 mét là minh chứng cho trình độ kỹ thuật xuất sắc và sức sáng tạo của các kỹ sư Trung Quốc. Chính nhờ đó, con tàu có thể băng qua vùng đất “bất khả thi”, nơi mà trước đây, việc đặt từng đoạn đường ray được xem là không tưởng.

Đặc biệt, trên toàn bộ tàu, hệ thống cung cấp oxy nhân tạo được lắp đặt để hành khách không bị ảnh hưởng bởi độ cao và tình trạng thiếu oxy. Đây là yếu tố sống còn khi tàu di chuyển trên những vùng cao nguyên mênh mông, nơi không khí loãng và nhiệt độ có thể xuống rất thấp.

Các toa tàu được thiết kế hiện đại, chia thành nhiều hạng vé từ khoang cứng, khoang mềm đến khoang VIP, phù hợp với nhu cầu khác nhau của hành khách. Mọi chi tiết từ giường nằm, khu vực vệ sinh đến khoang yêu cầu oxy khẩn cấp, đều được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo hành trình an toàn, thoải mái.

Hành trình của những khung cảnh phi thường

Chuyến tàu mất khoảng 20–24 giờ để đi hết gần 2.000 km từ Thanh Hải đến thủ phủ Lhasa của Tây Tạng. Dọc đường, du khách được chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục của cao nguyên Thanh Tạng, những hồ nước xanh ngọc bích, cánh đồng cỏ trải dài vô tận và dãy núi tuyết trắng quanh năm.

Đỉnh Táng Khắc Lê được xem là điểm nhấn của hành trình. Khi con tàu chầm chậm băng qua những thung lũng băng giá và cầu Karong vắt qua vực sâu, khung cảnh hiện ra ngoài cửa sổ khiến nhiều người phải choáng ngợp, cảm giác con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ.

Từ khi khánh thành, hàng triệu du khách đã đến đây để “săn tìm cảm giác chạm vào bầu trời”. Theo chia sẻ của một du khách từng trải nghiệm tuyến tàu này năm 2023: “Cuối cùng, sau bao năm chờ đợi, tôi đã có mặt trên chuyến tàu Thanh Hải - Tây Tạng. Cảm giác như đang sống trong một giấc mơ giữa mây trời.”

Vị khách này cũng lưu ý rằng, hành khách nên chuẩn bị tốt về thể lực trước khi khởi hành, bởi chặng đường đi qua những vùng có độ cao cực lớn có thể gây ra triệu chứng thiếu oxy.

Những người có bệnh lý tim mạch, huyết áp hoặc hô hấp nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tham gia. Dù vậy, nhờ hệ thống bổ sung oxy thông minh, hầu hết du khách đều có thể thích nghi tốt và tận hưởng hành trình trọn vẹn.

Một người khác thì hào hứng bày tỏ: "Dù hơi vất vả nhưng mọi thứ thật sự rất đáng, cực kỳ đáng. Sẽ thật tiếc nếu tôi không được đi chuyến tàu này một lần trong đời!"

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)