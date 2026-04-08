Cảnh tượng trên đường phố Trung Quốc khiến nhiều người bất ngờ, nhận xét: "Đến mức như vậy sao?"

Gần đây, trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện không ít video ghi lại cảnh đường phố Thượng Hải, Trung Quốc đông nghịt người. Nhiều người xem không khỏi tò mò rằng: Đang có chuyện gì xảy ra; hay: Từng nghe danh Thượng Hải đông đúc, nhưng thực sự lại đông đến mức như vậy sao. Thực tế, đây là dòng người nội địa đang trong kỳ nghỉ, du lịch dịp lễ Thanh Minh ở quốc gia tỷ dân.

Theo báo chí nước này, Thanh Minh không chỉ là dịp tảo mộ, tưởng nhớ tổ tiên mà còn là thời điểm người dân ra ngoài “đạp thanh”, ngắm hoa, dạo công viên, đi cổ trấn và tận hưởng không khí mùa xuân. Năm nay, lễ Thanh Minh rơi vào ngày 5/4, kỳ nghỉ kéo dài từ 4-6/4, đúng lúc nhiều nơi bước vào mùa đẹp nhất trong năm.

Vì sao kỳ nghỉ 3 ngày lại khiến nhiều người đi du lịch đến vậy?

Theo Tân Hoa xã, trích dữ liệu cơ quan giao thông nước này, trong 3 ngày nghỉ Thanh Minh năm nay, cả nước ghi nhận khoảng 845,38 triệu lượt di chuyển liên vùng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ riêng số chuyến đi bằng đường sắt đã đạt 57,68 triệu lượt, tăng 8,2%. Khi lượng người di chuyển lớn như vậy, những siêu đô thị như Thượng Hải gần như chắc chắn trở thành tâm điểm đông đúc.

Một nguyên nhân khác là Thanh Minh năm nay trùng với kỳ nghỉ xuân của học sinh tại một số địa phương, khiến nhu cầu du lịch gia đình tăng rõ rệt. Theo bài viết của People’s Daily Overseas Edition đăng lại trên News.cn, dữ liệu từ Tongcheng Travel cho thấy nhóm khách gia đình có trẻ em chiếm gần 25% lượng người đi chơi dịp này; hơn 60% các gia đình chọn hành trình 4-5 ngày.

Thượng Hải được lựa chọn nhiều là bởi đây là nơi có thể kết hợp dạo phố, mua sắm, công viên chủ đề, bảo tàng và các không gian xanh trong cùng một chuyến đi. Thông tin từ chính quyền Thượng Hải cũng cho thấy thành phố này chủ động đón dòng khách xuân bằng hàng loạt gợi ý đi chơi như cổ trấn Zhujiajiao, Fengjing, Qingxi, hay các điểm xanh như Shanghai Botanical Garden, Century Park, Binjiang Forest Park.

Nói cách khác, cảnh đông nghịt trên phố không đơn thuần là hiện tượng lan truyền trên mạng xã hội, mà phản ánh đúng sức hút của Thượng Hải trong một kỳ nghỉ ngắn ngày đúng mùa đẹp.

Khách du lịch nên lưu ý gì khi đi Trung Quốc vào các kỳ nghỉ kiểu Thanh Minh?

Nếu nhìn rộng ra ngoài Thượng Hải, có thể thấy tình trạng đông đúc xuất hiện ở nhiều điểm đến lớn trên khắp Trung Quốc. Theo thông tin từ Beijing Daily được đăng trên cổng chính quyền Bắc Kinh, ngày 5/4, tức ngày thứ hai của kỳ nghỉ, hệ thống công viên thuộc thành phố đã đón 87,36 vạn lượt khách, tương đương 873.600 lượt, đông nhất là Di Hòa Viên, Thiên Đàn và Ngọc Uyên Đàm. Tại Vô Tích, thông tin từ chính quyền thành phố cho biết riêng khu thắng cảnh Yuantouzhu đã đón 230.000 lượt khách trong 3 ngày nghỉ, tăng 59% so với cùng kỳ, trong đó 76% là khách ngoài địa phương.

Tại Bắc Kinh, cơ quan quản lý công viên thành phố còn đăng hẳn một bài giới thiệu “hướng dẫn đi dạo không chen chúc trong dịp Thanh Minh”, cho thấy chuyện tránh đám đông đã trở thành nhu cầu rất thực tế.

Với du khách Việt Nam, những thông tin trên đồng nghĩa rằng khi lên kế hoạch đi Trung Quốc, không nên chỉ nhìn vào giá vé máy bay hay khách sạn. Điều quan trọng hơn là phải kiểm tra xem chuyến đi có rơi vào kỳ nghỉ lễ lớn, mùa hoa hay đợt nghỉ xuân hay không.

Nếu đi đúng dịp này, khách nên đặt sớm chỗ ở, vé tàu cao tốc và vé vào các điểm nổi tiếng; đồng thời ưu tiên lịch trình theo kiểu “một điểm trung tâm, một điểm ven đô”, thay vì dồn cả ngày vào các khu vực quá nổi tiếng. Ví dụ như ở Thượng Hải, lựa chọn hợp lý hơn cho du khách có thể là đi cổ trấn, công viên hoặc các không gian xanh theo gợi ý chính thức của thành phố, thay vì chỉ chen vào khu trung tâm trong giờ cao điểm.