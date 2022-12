Cao thủ không bằng tranh thủ - Hãng xe châu Âu lũ lượt rời khỏi Nga, ô tô từ quốc gia này đang từ từ 'nuốt trọn' thị phần

Ảnh minh họa

Theo dữ liệu của Reuters về thị trường ô tô Nga, các thương hiệu Trung Quốc đang chiếm gần 1/3 thị phần cho thấy Trung Quốc đang tận dụng tốt cơ hội này sau khi các thương hiệu phương Tây đã ồ ạt di cư khỏi đây.

Doanh số bán xe du lịch và xe thương mại hạng nhẹ (LVC) của Nga đã giảm gần 61% so với cùng kỳ năm ngoái do các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã hạn chế khả năng tiếp cận của Nga đối với một số nguyên vật liệu, đồng thời nhu cầu suy giảm và giá cao tiếp tục gây cản trở đến lĩnh vực này.

Tuy nhiên doanh số bán xe du lịch mang thương hiệu Trung Quốc, bao gồm các thương hiệu như Haval, Chery và Geely đã tăng mạnh, đạt 16.138 chiếc trong tháng 11, gần gấp đôi mức 8.235 của tháng 1, trong khi thị phần tăng từ 9% hồi đầu năm lên 31,3% theo dữ liệu từ cơ quan phân tích Autostat của Nga.

Thị phần các công ty ô tô Trung Quốc tại Nga trong năm 2022. Đồ họa: Reuters

Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu (AEB) mới đây đã cho biết rằng doanh số bán xe du lịch và LCV mới của Nga là 46.403 chiếc trong tháng 11 và doanh số bán hàng sẽ đạt khoảng 600.000 chiếc trong năm nay.

Nhà phân tích ô tô Nga - ông Vladimir Bespalov nói với Reuters: “Có rất ít sản phẩm của các thương hiệu xe hơi phương Tây và ít hàng nhập khẩu, vì vậy thị trường chỉ còn cạnh tranh giữa ngành công nghiệp xe hơi của Nga và Trung Quốc”.

Ô tô của Nga đáp ứng tốt nhu cầu nội địa với mức giá trung bình khoảng 1,5 triệu rúp (23.961 USD) trong khi Trung Quốc cũng đang chiếm lĩnh thị trường phương Tây với giá trên 2,5 triệu rúp (40.1000 USD).

Đáng bất ngờ hơn, những chiếc ô tô Trung Quốc đang “giả dạng” ô tô của Nga. Các bộ phận động cơ từ JAC của Trung Quốc đang được sử dụng để hồi sinh hãng xe Moskvich từ thời Liên Xô đã xuất hiện tại buổi giới thiệu thương hiệu vào tháng trước. Moskvich cho biết họ đang làm việc với một đối tác nước ngoài, nhưng không nêu tên.

Hầu hết các nhà sản xuất ô tô phương Tây - những người đã tham gia vào cuộc đua giành thị phần kể từ khi họ bắt đầu xây dựng nhà máy ở Nga vào đầu những năm 2000 đã ngừng hoạt động sau khi Nga bắt đầu xảy ra xung đột với Ukraine.

Nếu tình hình kinh tế không thay đổi, các nhà sản xuất Trung Quốc, bao gồm cả Moskvich, có thể chiếm khoảng 35% doanh số bán hàng tại Nga vào năm tới, Bespalov cho biết. Ước tính thị trường sẽ phục hồi lên 800.000 chiếc. Về mặt tiền tệ, thị phần có thể vượt qua 40% và sẽ là một thị trường trị giá 1,5 nghìn tỷ rúp vào năm 2023.

Mặc dù doanh số bán hàng của Trung Quốc tại Nga vẫn khá mờ nhạt so với thị trường nội địa khi vào tháng 11, họ cao hơn khoảng 35 lần so với ở Nga. Tuy nhiên với bối cảnh các nhà sản xuất ô tô đang ráo riết tìm cho mình một thị trường mới thì đây là một lựa chọn không tồi cho Trung Quốc. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, trong 10 tháng đầu năm, Nga là thị trường xuất khẩu lớn thứ sáu của các sản phẩm ô tô Trung Quốc, bao gồm cả xe và phụ tùng, chiếm 3,9%, hầu như không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Reuters, Bloomberg