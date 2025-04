Cao thủ phối đồ 42 tuổi gợi ý 10 bộ trang phục mùa hè, chị em phải ghim ngay để style không còn nhàm chán

Ki Eun Se đảm nhận vai phụ hoặc khách mời trong nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc quen thuộc như "Hospital playlist", "Người mẹ tồi của tôi", "Đội cầu lông thiếu niên", "Now, we are breaking up"… Những vai phụ Ki Eun Se đảm nhận đều để lại ấn tượng trong lòng người xem không chỉ nhờ thiết lập nhân vật, mà còn bởi nhan sắc cùng thần thái cuốn hút của nữ diễn viên.

Ngoài đời, Ki Eun Se rất nổi tiếng ở mảng thời trang. Nữ diễn viên 42 tuổi là một "tay chơi túi hiệu", thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang của nhà mốt lớn. Ngoài ra, phong cách thường ngày của Ki Eun Se cũng rất cuốn hút, cho thấy rằng thời trang tuổi ngoài 40 không hề nhàm chán, trái lại còn rất thú vị và nhiều màu sắc.

Set áo sơ mi và chân váy kẻ đồng bộ của Ki Eun Se gây ấn tượng ở sự trẻ trung, tươi tắn. Hai item này đều có phom dáng oversized nên Ki Eun Se đã sơ vin để có bộ trang phục gọn gàng, tôn dáng. Đôi giày mary jane là điểm nhấn ngọt ngào, sang xịn mịn của outfit.

Áo sơ mi xanh pastel và quần màu trắng tạo nên bộ cánh tươi trẻ, trang nhã. Chị em có thể áp dụng công thức này từ đi làm tới dạo phố. Thay vì hoàn thiện set trang phục bằng những món phụ kiện màu đen, Ki Eun Se nhấn nhá cho outfit túi xách và thắt lưng đỏ trầm. Nhờ vậy, bộ cánh trở nên siêu hút mắt và sang xịn mịn.

Ki Eun Se rất nữ tính và yêu kiều với công thức gồm áo blouse hoa kết hợp cùng quần jeans xắn gấu, giày cao gót màu đỏ mận. Bộ cánh trên không chỉ sang xịn mịn mà còn toát lên sự trẻ trung, ngọt ngào. Cách đơn giản nhất để nâng cấp set áo blouse + quần jeans chính là sơ vin gọn gàng.

Làm thế nào để chinh phục xuất sắc tông màu hồng mà không lo vẻ ngoài trở nên "sến"? Quý cô trên 40 tuổi nên tham khảo ngay công thức áo sơ mi hồng dáng lửng, họa tiết kẻ kết hợp với chân váy chữ A của Ki Eun Se. Combo màu sắc hồng pastel + trắng sẽ tạo nên bộ cánh hài hòa, tươi tắn. Những món đồ như túi cói, giày mule màu hồng nhạt, khuyên tai vàng góp phần hoàn thiện bộ cánh sang xịn mịn.

Chỉ với những món thời trang quen thuộc như áo tank top trắng và quần jeans xanh ống suông, Ki Eun Se đã có được outfit đẹp mê mẩn. Bí kíp của Ki Eun Se chính là đi sneaker màu hồng và đeo dây chuyền mảnh.

Áo sơ mi kẻ sọc mang màu sắc nổi bật sẽ giúp chị em có vẻ ngoài trẻ trung, tươi mới. Ki Eun Se tạo nên bộ cánh sang trọng bằng cách kết hợp mẫu áo kẻ cùng quần jeans ống suông, giày cao gót màu đen và tô điểm thắt lưng da. Cô gợi ý kiểu tóc rất hút mắt khi mặc áo sơ mi, đó là tóc búi messy.

Công thức váy hoa và quần jeans ống suông đã phổ biến từ lâu nhưng đến giờ trông vẫn hợp mốt. Phụ nữ trên 40 tuổi có thể làm mới style mùa hè bằng cách kết hợp váy hoa phối màu nhã nhặn với quần jeans xanh ống suông.

Váy màu vàng mù tạt rất phù hợp với mùa hè sôi động. Kiểu váy này không khó chinh phục vì vừa nổi bật, vừa sang. Ki Eun Se chọn túi xách, giày dép và mũ mang tông màu trung tính để cân bằng tổng thể trang phục, không tạo cảm giác sến sẩm.

Váy hoa phối màu trắng và đen không chỉ nổi bật, mà còn có sự tao nhã. Thiết kế nhấn eo giúp người mặc có được tổng thể vóc dáng cao ráo, thanh thoát. Ki Eun Se chọn phụ kiện dáng mảnh để đảm bảo sự hài hòa cho bộ trang phục.

Mẫu váy màu tím pastel rất xinh tươi và ngọt ngào. Phụ nữ trên 40 tuổi hoàn toàn có thể diện mẫu váy này để vẻ ngoài thêm trẻ trung, nhưng vẫn nhã nhặn, tinh tế. Thiết kế cổ bẻ, cài khuy của chiếc váy không hề kén dáng, ai cũng có thể mặc đẹp.

Ảnh: Instagram @kieunse