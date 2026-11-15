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Cao thủ Việt Nam hạ liên tiếp 2 kỳ tài Trung Quốc, giành ngôi á quân thế giới

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Cao thủ Việt Nam hạ liên tiếp 2 kỳ tài Trung Quốc, giành ngôi á quân thế giới

Kỳ thủ số 1 Việt Nam tiếp tục gây tiếng vang tại đấu trường thế giới.

Lại Lý Huynh vừa có hành trình đầy ấn tượng tại Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới 2026 diễn ra ở Singapore. Sau khi vượt qua Lưu Bách Hoành ở tứ kết, kỳ thủ Việt Nam tiếp tục đánh bại Như Nhất Thuần trong trận bán kết, qua đó giành quyền vào chung kết.

Đây là kết quả đầy ấn tượng bởi cả hai đối thủ mà Lại Lý Huynh vừa vượt qua đều thuộc nhóm kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc, nền cờ tướng mạnh nhất thế giới.

Lưu Bách Hoành dù mới 17 tuổi nhưng đã sớm khẳng định tài năng. Kỳ thủ này từng giành HCV cá nhân tại giải vô địch cờ tướng châu Á năm 2024 khi mới 15 tuổi. Trong năm 2026, anh tiếp tục gây tiếng vang với chức vô địch giải Tân Thái Bôi hồi tháng 1 và giải cờ đôi Thành Đô hồi tháng 10.

Đáng chú ý, Lại Lý Huynh và Lưu Bách Hoành từng hai lần chạm trán tại giải Ngũ Dương Bôi hồi tháng 2/2026. Cả hai trận đấu đều kết thúc với tỷ số hòa. Tuy nhiên, ở lần tái đấu tại Singapore, kỳ thủ Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh vượt trội.

Dù phải đi sau theo kết quả bốc thăm, Lại Lý Huynh vẫn bình tĩnh hóa giải ý đồ thí quân của đối thủ, trước khi tung ra những nước phản công sắc bén khiến Lưu Bách Hoành mắc sai lầm và phải nhận thất bại.

Lại Lý Huynh tiếp tục là lá cờ đầu của cờ tướng Việt Nam. (Ảnh: Cục TDTT)

Thử thách tiếp theo của Lại Lý Huynh là Như Nhất Thuần, kỳ thủ dẫn đầu vòng đấu loại với 12 điểm sau 7 ván. Đây cũng là một trong những gương mặt đáng gờm nhất giải đấu năm nay.

Tuy nhiên, Lại Lý Huynh tiếp tục chứng minh đẳng cấp. Trong trận bán kết, kỳ thủ Việt Nam chủ động triển khai thế trận tấn công, sử dụng quân Mã tạo sức ép lớn lên đối phương. Những đòn đánh liên tiếp khiến Như Nhất Thuần không thể chống đỡ và cuối cùng phải buông cờ chịu thua.

Lại Lý Huynh (áo đen) và Mạnh Phồn Duệ trong trận chung kết. (Ảnh: BTC)

Việc liên tiếp vượt qua hai đối thủ mạnh giúp Lại Lý Huynh tiến vào trận đấu cuối cùng gặp Mạnh Phồn Duệ, kỳ thủ số 1 Trung Quốc, để tranh chức vô địch.

Tại đây, Lại Lý Huynh và đối thủ bất phân thắng bại với đối thủ ở cờ nhanh và phân định thắng thua bằng ván cờ chớp (mỗi kỳ thủ có 5 phút, mỗi nước đi được cộng 3 giây).

Kỳ thủ Việt Nam khởi đầu cân bằng, nhưng sau đó Mạnh Phồn Duệ đã xuất sắc hơn để giành chức vô địch. Dù về nhì nhưng thành tích này cũng giúp Lại Lý Huynh tạo tiếng vang lớn, trong bối cảnh anh phải đối đầu với những kỳ thủ rất mạnh của Trung Quốc.

Trước đó tại vòng phân hạng, Lại Lý Huynh giành 11 điểm sau 7 ván, xếp hạng tư và là kỳ thủ Việt Nam duy nhất giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Nguyễn Minh Nhật Quang xếp thứ 18, trong khi Phan Huy Hoàng đứng thứ 26.

Theo Linh Đan

Đời sống & Pháp luật

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