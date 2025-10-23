Cao tốc hơn 27.000 tỷ đồng chậm tiến độ, Bộ Xây dựng yêu cầu làm gấp một việc

Theo Bộ Xây dựng, dự án cao tốc đoạn Cần Thơ - Cà Mau (gồm hai dự án thành phần: Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau) có tiến độ hoàn thành vào 19/12/2025 để nối thông đoạn cuối cùng của tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Dự án cũng góp phần hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài hơn 110km, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng. Trong đó, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang dài hơn 37km, tổng mức mức tư hơn 10.300 tỷ đồng. Đoạn Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 73km, tổng mức đầu tư hơn 17.150 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, tiến độ dự án vẫn còn chậm, chưa đáp ứng kế hoạch cam kết. Nếu tiếp tục duy trì tình trạng thi công như hiện nay, không có sự thay đổi và bứt phá trong thời gian tới sẽ không thể hoàn thành theo kế hoạch.

Trước tình hình đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận phối hợp với các cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố Cần Thơ, An Giang, Cà Mau đẩy nhanh công tác GPMB và bàn giao mặt bằng hệ thống giám sát điều hành giao thông cho dự án trong tháng 10/2025.

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư căn cứ khối lượng còn lại, các cam kết của nhà thầu và phương án tổ chức thực hiện như báo cáo của Cục quản lý chuyên ngành để xây dựng lại tiến độ chi tiết từng hạng mục theo từng ngày, từng tuần của từng nhà thầu, kèm theo nhu cầu máy móc thiết bị, nhân lực, bảo đảm hoàn thành, đưa tuyến chính của dự án vào khai thác dịp 19/12/2025.

Đối với các công việc chậm phải yêu cầu các nhà thầu có các giải pháp khắc phục ngay trong tuần kế tiếp (bổ sung thiết bị, nhân lực, vật lực, tăng ca kíp). Riêng các nhà thầu không thể khắc phục, phải khẩn trương thực hiện điều chuyển khối lượng, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Chủ đầu tư dự án cũng được giao chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ tăng cường nhân sự thực hiện công tác nội nghiệp để xử lý dứt điểm các tồn tại trong việc bổ sung, phát sinh thiết kế, phê duyệt giá vật liệu, kịp thời nghiệm thu, thanh toán, giải ngân các khối lượng công việc đã hoàn thành, đảm bảo dòng tiền cho công trường và tiến độ giải ngân, không làm gián đoạn việc thi công.

Về phía nhà thầu thi công xây lắp, Bộ Xây dựng đề nghị bố trí đầy đủ phương tiện vận chuyển, bãi chứa vật liệu để tập kết, đưa toàn bộ vật liệu cấp phối đá dăm, đá phục vụ thi công lớp cấp phối đá dăm gia cố xi măng (CTB) và bê tông nhựa, đất đắp về công trường theo đúng kế hoạch. Mục tiêu để tổ chức thi công cuốn chiếu nền, móng mặt đường ngay sau khi dỡ tải.

Một số đơn vị có khối lượng thi công cấp phối đá dăm, bê tông nhựa còn lại lớn như: Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ Thuật VNCN E&C; Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Lắp máy Trung Nam, Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Thi Sơn, Tổng Công ty Xây dựng số 1, Công ty CP Hải Đăng, Công ty CP Xây dựng Tân Nam, Công ty CP Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam phải huy động bổ sung đầy đủ dây chuyền thi công, bổ sung nguồn bê tông nhựa từ các nhà cung cấp thương mại để tổ chức thi công ngay.

Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn chuẩn bị máy móc thiết bị, nhân lực, vật lực, tiếp nhận lại một phần khối lượng của một số nhà thầu có khối lượng còn lại lớn và đang chậm tiến độ để tổ chức thi công. Các nhà thầu đáp ứng kế hoạch cùng chia sẻ, hỗ trợ nguồn nhân lực, thiết bị với các nhà thầu khác để đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Bộ cũng đề nghị lãnh đạo cấp cao các nhà thầu cần có sự quan tâm thỏa đáng, trực tiếp kiểm tra công trường, phân công cán bộ điều hành thi công tại công trường và quyết liệt đôn đốc chỉ đạo tổ chức thi công, kịp thời bổ sung thiết bị, nhân lực, vật lực (nếu cần) để đáp ứng kế hoạch hàng ngày.

Tư vấn giám sát có trách nhiệm bổ sung thêm nhân sự đảm bảo thực hiện công tác giám sát theo quy định của hợp đồng; giám sát chặt chẽ việc huy động nhân lực, máy móc thiết bị, vật liệu đầu vào, việc tổ chức thi công của nhà thầu theo kế hoạch đã cam kết, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình đảm bảo tuân thủ theo hồ sơ thiết kế, thực hiện công tác nghiệm thu thanh toán nhanh gọn, đúng trình tự, thủ tục.

Tư vấn thiết kế thực hiện nghiêm trách nhiệm giám sát tác giả, kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý các hạng mục điều chỉnh, bổ sung, phát sinh trong quá trình thi công theo yêu cầu, đáp ứng tiến độ dự án.