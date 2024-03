Cao tốc Mai Sơn - QL45 nhiều bất cập, nguy cơ tai nạn: Chủ đầu tư nói gì?

Sau một năm thông xe, cao tốc Mai Sơn - QL45 nhiều đoạn vẫn đang chìm trong công trường thi công.

Liên quan đến thực trạng bất cập về hạ tầng đường sá và nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc 2 làn xe /chiều Mai Sơn (Ninh Bình) - QL45 (Thanh Hóa) báo Tiền Phong đã phản ánh, đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ GTVT - chủ đầu tư) cho biết, dự án đã thông xe dịp 30/4/2023 và đến nay đã trải qua gần 1 năm khai thác .

Trong giai đoạn 1 của dự án (giai đoạn phân kỳ đầu tư), tuyến đường được Bộ GTVT đồng ý cho đưa cả 7 nút giao vào khai thác (Mai Sơn, Đồng Giao, Gia Miêu, Hà Lĩnh, Thiệu Giang, Đông Xuân, Đồng Thắng). Tuy nhiên, tại thời điểm thông xe hai nút giao Thiệu Giang (tại huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) và nút giao Đồng Thắng (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) chưa thi công xong nên chưa thể đưa vào sử dụng cùng với thời gian thông xe của dự án.

Lý giải vì sao hai nút giao này chưa xong, đại diện Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long cho rằng, đây là 2 nút giao của giai đoạn hoàn thiện dự án (giai đoạn 2). Hiện, hai nút giao này được Bộ GTVT và Chính phủ đồng ý để UBND tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư và thi công, Ban QLDA Thăng Long chỉ giám sát việc thi công, đảm bảo công tác an toàn giao thông đối với hạ tầng, toàn bộ hành lang cao tốc.

Công nhân và người dân vô tư băng qua cao tốc.

Theo Ban QLDA Thăng Long, các dự án này đang trong giai đoạn về đích, chuẩn bị hoàn thành đưa vào hoạt động nên việc hàng rào công trường lấn lòng đường cao tốc là khó tránh khỏi. Với tình trạng xe công trường đi vào cao tốc, thậm chí công nhân thi công và người dân còn dỡ rào băng qua cao tốc, đại diện Ban QLDA Thăng Long cho biết, sẽ tăng cường kiểm tra, yêu cầu các đơn vị thi công có giải pháp ngăn chặn.

Cao tốc chỉ 2 làn xe và vẫn chưa có trạm dừng nghỉ

Đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa cũng vừa cho biết, theo tiến độ cam kết từ nay đến 30/4, các nút giao trên sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng để tăng kết nối với cao tốc và chấm dứt tình trạng hàng rào thi công tồn tại trên cao tốc Mai Sơn – QL45 qua địa bàn Thanh Hóa. Lý giải về nút giao Thiệu Giang được cam kết tiến độ hoàn thành ban đầu là 31/12/2023 nhưng đến nay công trường vẫn ngổn ngang, đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, do vướng mặt bằng và hạn chế của một số đơn vị thi công nên đến nay dự án vẫn chưa được UBND huyện Thiệu Hóa (đơn vị được giao làm đại diện chủ đầu tư) hoàn thành.

Với nút giao Đồng Thắng, đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, địa phương đề xuất xây dựng để đưa vào sử dụng ở giai đoạn 1, còn công trình trong nút giao trong đó có cầu vượt đều do Ban QLDA Thăng Long thi công.

Ngoài chưa có trạm dừng nghỉ đúng tiêu chuẩn theo chỉ đạo của Chính phủ, sau 1 năm thông xe, cao tốc còn có nhiều công trường, nhiều lối tự mở để xe tải, người dân đi vào.

Cao tốc Mai Sơn (Ninh Bình) - QL45 (Thanh Hóa) đã thông xe được gần 1 năm (30/4/2023), đây là một trong những cao tốc chỉ 2 làn xe/ chiều đường và không có làn khẩn cấp. Toàn tuyến có 7 nút giao được Bộ GTVT duyệt cho triển đưa vào khai thác giai đoạn 1. Cùng với đó, Bộ GTVT cũng yêu cầu trong 6 tháng tuyến đường được thông xe, chủ đầu tư là Ban QLDA Thăng Long phải triển khai hệ thống trạm dừng nghỉ, tiếp nhiên liệu phương tiện, để khai thác tuyến đường đồng bộ, an toàn.

Tuy nhiên, đến nay đã một năm trôi qua, hiện mới chỉ có 5 nút giao được đưa vào hoạt động, hai nút giao gồm Thiệu Giang (do UBND huyện Thiệu Hóa thực hiện) và nút giao Đồng Thắng (do Ban QLDA Thăng Long thực hiện) vẫn chưa thi công xong, công trường đang chiếm dụng phạm vi cao tốc, gây ảnh hưởng đến tốc độ phương tiện (tốc độ xe được phép chạy đến 90km/h nhưng đoạn qua các công trường bị hạ xuống 40km/h) và an toàn giao thông.

Thậm chí, nhiều đoạn hàng rào lan can bảo vệ cao tốc còn đang bị cắt, đào, thay thế vào đó là hàng rào công trường được là những ụ nhựa được căng dây để liên kết với nhau trải dài hàng trăm mét trên đường cao tốc. Khi các công trường xây dựng hết ca, giờ làm công nhân thi công và người dân lại dỡ các hàng rào này để băng qua đường, rất nguy hiểm cho người đi bộ và phương tiện đi với tốc độ cao trên cao tốc. Với hệ thống trạm dừng nghỉ và tiếp nhiên liệu cũng chưa được chủ đầu tư triển khai, kể cả khi có chỉ đạo của Chính phủ thời gian qua.