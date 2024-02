Cao tốc Vân Phong - Nha Trang vượt tiến độ, tăng tốc về đích

Hiện gói thầu XL01 đạt 36,3% so với hợp đồng (nhanh 1,1% so với kế hoạch), còn gói thầu XL02 đạt 37,5% so với hợp đồng (nhanh 3,2%). Nguồn vốn đã giải ngân năm 2023 hơn 4.131 tỷ đồng (đạt gần 100% kế hoạch vốn được giao). Ảnh: L.H.