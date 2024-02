Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo xăng dầu - điện Tết Nguyên đán 2024

Sáng 6/2/2024 (tức 27 Tết), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công Thương thăm, chúc Tết, kiểm tra công tác chuẩn bị đảm bảo cung cấp xăng dầu, điện tết Nguyên đán 2024 tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty xăng dầu Quân đội và một số đơn vị trực thuộc.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các cục, vụ, tổng cục của Bộ Công Thương gồm: Vụ Thị trường trong nước, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Điều tiết Điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Văn phòng Bộ, Báo Công Thương, vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Tổng công ty xăng dầu Quân đội

Lãnh đạo Tổng công ty xăng dầu Quân đội báo cáo về công tác đảm bảo xăng dầu dịp Tết Nguyên đán 2024

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tặng quà động viên cán bộ, nhân viên cây xăng của Petrolimex tại Trần Quang Khải (Hà Nội)

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Bộ Công Thương nhằm kiểm tra, nắm bắt thông tin thực tế các doanh nghiệp năng lượng quan trọng của ngành trong việc thực hiện triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Công Thương về công tác chuẩn bị, đảm bảo cung ứng năng lượng thiết yếu cho người dân cả nước dịp Tết đến Xuân về; Đồng thời, đây cũng là dịp để người đứng đầu ngành thăm hỏi, chúc Tết, động viên cán bộ, người lao động của các đơn vị đang trực tiếp ứng trực trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc và chúc Tết cán bộ công nhân viên Tập đoàn Petrolimex

Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra công tác chuẩn bị tại kho xăng dầu Đức Giang (thuộc Petrolimex)

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Kho xăng dầu Đức Giang

Trong sáng nay, đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ công nhân viên Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, kiểm tra thực địa tại Cửa hàng xăng dầu Petrolimex Trần Quang Khải; kho xăng dầu Đức Giang (thuộc Petrolimex); Thăm, kiểm tra công tác đảm bảo điện và chúc Tết tại Trạm biến áp 220kV Long Biên; Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Bộ trưởng làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thăm phòng điều hành Trạm biến áp 220kV Long Biên

Tại các cuộc làm việc, gặp mặt, sau khi nghe các đơn vị đã báo cáo ngắn gọn về tình hình sản xuất kinh doanh, công tác chuẩn bị lưu trữ, vận chuyển phân phối xăng dầu; phương án, kế hoạch vận hành hệ thống điện trong dịp Tết Nguyên đán 2024, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Tập đoàn/Tổng công ty, đơn vị trong việc đảm bảo cung ứng 2 mặt hàng quan trọng chiến lược là điện và xăng dầu cho nền kinh tế đất nước, cũng như công tác chuẩn bị các phương án, kế hoạch cung ứng điện – xăng dầu trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán.

Thăm, chúc Tết cán bộ, kỹ sư Trạm biến áp 220kV Long Biên

Bộ trưởng nhấn mạnh, xăng dầu – điện là mặt hàng chiến lược không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn an ninh quốc phòng và toàn xã hội. Do đó, mục tiêu quan trọng nhất là không để gián đoạn nguồn cung, không để thiếu điện- xăng dầu trong mọi tình huống.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chúc Tết cán bộ, kỹ sư Trung tâm hệ thống điện quốc gia

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của các đơn vị - những người đang thi đua lao động sản xuất trên khắp mọi miền Tổ quốc thật nhiều sức khỏe - hạnh phúc - an khang - thịnh vượng.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao đổi, chỉ đạo về công tác cấp điện

Trước đó, Bộ Công Thương đã có Công văn số 688/BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu; thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-BCT ngày 2/1/2024; Thông báo số 01/TB-BCT ngày 3/1/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc triển khai Công điện số 1437/CĐ-TTG ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trong mọi tình huống.

Trong đó, yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu thực hiện nghiêm túc kế hoạch sản xuất đã đăng ký với Bộ Công Thương, chủ động nguồn cung xăng dầu, thực hiện việc dự trữ xăng dầu phù hợp, bảo đảm cung cấp xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo sản lượng, thời gian đã ký kết giữa các bên.

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2024 đã được phân giao và kế hoạch thực hiện tổng nguồn hàng quý đã đăng ký với Bộ Công Thương, chủ động nguồn cung xăng dầu, thực hiện việc dự trữ xăng dầu theo quy định, không để gián đoạn nguồn cung; bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong mọi tình huống và phải có báo cáo Bộ Công Thương kịp thời để có giải pháp xử lý.

Lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu không để thiếu điện- xăng dầu dịp Lễ, Tết

Đối với công tác cấp điện, Bộ Công Thương cũng đã ban hành Chỉ thị về việc đảm bảo cung cấp điện trong các dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2024.

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam lập phương án vận hành và huy động hợp lý các nguồn điện trong hệ thống điện quốc gia đảm bảo cung cấp điện an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, văn hóa lớn, các dịp nghỉ Lễ, Tết trong năm 2024; đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân trong cả năm 2024, không để thiếu điện trong mọi tình huống.

Trước các dịp nghỉ Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2024, báo cáo Bộ Công Thương (thông qua Cục Điều tiết điện lực) về phương án cung cấp điện, vận hành hệ thống điện và đầu mối chỉ đạo, điều hành và cung cấp thông tin.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam: Xây dựng phương án cung cấp nhiên liệu (than, khí, dầu) đảm bảo đầy đủ, liên tục và ổn định cho nhu cầu phát điện các nhà máy điện; Chỉ đạo, đôn đốc đảm bảo vận hành tin cậy các nhà máy điện do Tập đoàn quản lý để đảm bảo cung cấp điện toàn hệ thống.

Các Đơn vị phát điện tuyệt đối tuân thủ lệnh điều độ của cấp điều độ có quyền điều khiển, thực hiện chế độ trực ca vận hành và báo cáo tình hình vận hành, sự cố của nhà máy điện theo đúng quy định hiện hành