Cáo trạng Mỹ: "Ông trùm" Prince Group thiết lập khu vực riêng lừa đảo người Việt

Theo bản cáo trạng được công bố tại tòa án liên bang ở Brooklyn - Mỹ trong tháng 10, Chen Zhi, 37 tuổi, công dân Campuchia, còn được gọi là Vincent, là người sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group (Prince Group).

Đây là tập đoàn Campuchia điều hành hàng chục đơn vị kinh doanh tại hơn 30 quốc gia.

Prince Holding Group là một tập đoàn lớn ở Campuchia. Ảnh: CNA

Chen Zhi bị Mỹ cáo buộc tội danh "âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền vì đã chỉ đạo hoạt động của Prince Holding Group trong việc vận hành các khu phức hợp lừa đảo lao động cưỡng ép trên khắp Campuchia".

Theo trang web của Prince Group, các "đơn vị kinh doanh chính" tại Campuchia bao gồm Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group, Prince Bank và Awesome Global Investment Group.

Những đơn vị này cùng với các bộ phận khác của Prince Group hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như phát triển bất động sản, ngân hàng, tài chính, du lịch, logistics, công nghệ, thực phẩm và đồ uống.

Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng nguồn lợi nhuận lớn nhất của Prince Group đến từ các hoạt động bất hợp pháp và lừa đảo, do Chen Zhi chỉ đạo và được hỗ trợ bởi một mạng lưới chặt chẽ gồm các giám đốc điều hành hàng đầu và cộng sự thân cận của Chen.

Cũng theo cáo trạng từ Mỹ, Prince Group đã "chiếm lĩnh ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến ở Campuchia". Các "khu phức hợp lừa đảo" của Prince Group có những ký túc xá rộng lớn được bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, hoạt động như những trại lao động cưỡng ép đầy bạo lực.

Theo chỉ đạo của Chen, Prince Group đã xây dựng và vận hành ít nhất 10 khu phức hợp như vậy trên khắp Campuchia để "lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các kế hoạch khác", bao gồm khu phức hợp liên kết với khách sạn và sòng bạc Jinbei ở Sihanoukville ("Jinbei Compound"), Khu phức hợp tại Chrey Thom ("Golden Fortune Science and Technology Park" hay "Jinyun Compound"), Khu phức hợp tại tỉnh Kampong Speu ("Mango Park" hay "Jinhong Park").

Chen trực tiếp tham gia quản lý các khu phức hợp lừa đảo và lưu giữ hồ sơ liên quan đến từng khu, bao gồm hồ sơ theo dõi lợi nhuận từ các vụ lừa đảo, trong đó đề cập đến "sha zhu" – tức là lừa đảo kiểu "mổ lợn".

Một sổ cái do Chen lưu giữ theo dõi các kế hoạch lừa đảo khác nhau được thực hiện từ khu Jinhong Park của Prince Group, cũng như xác định rõ tòa nhà và tầng nào trong khu vực chịu trách nhiệm cho từng loại lừa đảo.

Các kế hoạch được liệt kê bao gồm "lừa đảo đơn hàng Việt Nam", "lừa đảo đơn hàng Nga", trò chuyện theo kịch bản nhắm vào châu Âu và Mỹ, các hình thức "trò chuyện theo kịch bản" khác nhắm vào người Việt, người Trung Quốc và gian lận trong mua sắm trực tuyến ở Trung Quốc.

Cáo trạng Mỹ cho rằng Chen và các đồng phạm đã thiết kế các khu phức hợp này để tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời đảm bảo có đầy đủ hạ tầng cần thiết để tiếp cận càng nhiều nạn nhân càng tốt. Ví dụ, vào khoảng năm 2018, một "đồng phạm" của Chen Zhi bị cáo buộc tham gia mua sắm hàng triệu số điện thoại di động và mật khẩu tài khoản từ một chợ đen trực tuyến bất hợp pháp.

Bản thân Chen còn lưu giữ các tài liệu mô tả và minh họa về "nông trại điện thoại" – những trung tâm gọi điện tự động dùng để hỗ trợ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các tội phạm mạng khác. Các tài liệu này mô tả chi tiết việc hoàn thành hai cơ sở cụ thể, được trang bị 1.250 điện thoại di động, kiểm soát 76.000 tài khoản trên một nền tảng mạng xã hội phổ biến. Ngoài ra, các tài liệu nội bộ của Prince Group còn bao gồm hướng dẫn cách xây dựng lòng tin với nạn nhân, cũng như chỉ dẫn đăng ký hàng loạt tài khoản mạng xã hội, trong đó có lưu ý sử dụng ảnh đại diện của phụ nữ "không quá xinh đẹp" để các tài khoản trông chân thực hơn.

Vào mùa hè năm 2022, một đồng phạm" của Chen đã khoe rằng vào năm 2018, Prince Group kiếm được hơn 30 triệu USD mỗi ngày từ các vụ lừa đảo "sha zhu" và các hoạt động lừa đảo liên quan.