Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An lãi trước thuế quý 1 tăng 843% so với cùng kỳ, nguyên nhân chính do doanh thu của bệnh viện tăng 25% lên 141 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng 58% lên hơn 33 tỷ đồng.

LNTT Nhà Đà Nẵng (NDN) tăng 334% lên 127 tỷ đồng. Trong quý, doanh thu công ty đạt 215 tỷ đồng, trong khi doanh thu quý 1/2022 chỉ hơn 144 triệu đồng, nguyên nhân vì công ty tiếp tục ghi nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy B.

Năm trước, NDN trải qua khủng hoảng. Cuối năm 2021, nguyên Tổng Giám đốc của NDN là ông Nguyễn Quang Trung đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí". Sau ông Trung, nguyên Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của NDN ông Bùi Lê Duy và nguyên Kế toán trưởng bà Lâm Phụng Tiên đều bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố với cùng tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" lần lượt vào tháng 10 và tháng 11/2022. Trong đó, ông Duy bị bắt tạm giam, còn bà Tiên thì bị cấp đi khỏi nơi cư trú.

Tập đoàn FPT (mã FPT) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 với doanh thu 11.681 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022 và lợi nhuận trước thuế 2.121 tỷ đồng, tăng 19%. Theo giải trình của FPT, đà tăng trưởng trong quý này chủ yếu đến từ tăng trưởng của khối công nghệ và khối viễn thông.

Chứng khoán Everest (Mã EVS - HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2023 với doanh thu hoạt động giảm tới 80% so với cùng kỳ về còn 62 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế âm 44 tỷ đồng. Công ty cho biết thanh khoản thị trường giảm mạnh trong quý dẫn tới doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán, hoạt động cho vay giảm mạnh, giá cổ phiếu giảm làm doanh thu hoạt động tự doanh giảm mạnh dẫn tới kết quả kinh doanh giảm.

Kinh doanh vàng mã, giấy đế, tinh bột sắn, CTCP Nông Lâm sản thực phẩm Yên Bái (mã CAP) báo lợi nhuận trước thuế quý 1 tăng 62% lên 40 tỷ đồng.

Ngân hàng Bắc Á Bank (BAB) báo lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt 335 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. 

Các công ty mới công bố báo cáo tài chính

Các công ty đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 sắp xếp theo ngành