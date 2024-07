Cập nhật BCTC quý 2/2024 ngày 28/7: DIG báo lãi gấp 14 lần cùng kỳ, lợi nhuận nhiều doanh nghiệp giảm mạnh

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2024 ngày 28/7:

Doanh thu thuần tăng mạnh 408% lên 821 tỷ đồng, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã: DIG) báo lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 125 tỷ đồng, gấp gần 14 lần cùng kỳ và là mức lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp trong vòng 10 quý. DO khoản lỗ trong quý 1, lũy kế 6 tháng đầu năm, DIG lãi sau thuế gần 4 tỷ, giảm 95% so với cùng kỳ.

Tổng CTCP Vận tải dầu khí (PVTrans - mã: PVT) ghi nhận doanh thu thuần quý 2 đạt 2.994 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ, nhưng do khoản lỗ từ lợi nhuận khác, PVT báo lãi sau thuế 370 tỷ, giảm 9% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVT lãi sau thuế 664 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Giá vốn tăng cao khiến lợi nhuận quý 2/2024 của Vĩnh Hoàn (VHC) giảm 22% còn 393 tỷ đồng.

Nhờ doanh thu hoạt động tài chính đột biến, Becamex TDC (TDC) báo lãi trước thuế 74 tỷ đồng trong quý 2/2024. Trước đó, doanh nghiệp này đã báo lỗ 6 quý liên tiếp.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2024 với doanh thu 5.535 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 4.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 25% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là khoản lãi kỷ lục mà công ty này lập được trong một quý.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2024 đến ngày 28/7: