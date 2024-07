Cập nhật BCTC sáng ngày 24/7: Nhựa Tiền Phong báo lãi trước thuế tăng 88%, nhiều doanh nghiệp báo lỗ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2024 ngày 24/7:

Nhựa Tiền Phong (NTP) ghi nhận doanh thu thuần quý 2 đạt 1.680 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt gần 285 tỷ, tăng 88% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Nhựa Tiền Phong đạt 415 tỷ đồng, tăng 45%.

Nhiều doanh nghiệp mới công bố báo lỗ trong quý 2/2024 như VP Tanker (VPA) lỗ trước thuế 16 tỷ, Petec (PEG) lỗ 18 tỷ, PVC-MT (PXM) lỗ 5 tỷ và Xi măng Quán Triều (CQT) lỗ 2 tỷ.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) công bố BCTC quý 2/2024, ghi nhận doanh thu thuần hơn 252 tỷ đồng, giảm gần 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Nam Long báo lãi sau thuế 160 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ song cải thiện mạnh so với khoản lỗ 65 tỷ đồng của quý 1/2024. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nam Long đạt 457 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 95 tỷ đồng.

Thực phẩm Sao Ta (FMC) ghi nhận lợi nhuận quý 2/2024 tăng 8% lên 84 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) lãi trước thuế quý 2/2024 đạt gần 5.600 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước. Đây là quý lãi lớn nhất trong lịch sử nhà bang này.





Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2024 đến ngày 14/7: